“Je rêve de rentrer à Milan. Ibrahimovic? Il doit rester”

Saudade d’Europe et de Milan pour Alexandre Pato, l’un des talents les plus importants qui se sont perdus dans la rue. Les fans des Rossoneri auront sûrement les plus beaux souvenirs du canard: le premier but contre Napoli, les buts du derby Scudetto, le but après 20 secondes au Camp Nou contre Barcelone, ne sont que quelques souvenirs d’une belle collection .

Mais les fans se souviendront aussi des trop nombreuses blessures

ils ont déchiré la carrière de la promesse brésilienne en morceaux, et en fait, ils ont

relégué, trop jeune, pour retourner jouer dans la mère patrie.

Après un certain temps, Pato est revenu sur le thème de Milan

exprimer son rêve et une évaluation en vue de la période Rossoneri,

certainement loin de ce que Milan était aussi.

“Je gagne les Libertadores puis je reviens”

Alexandre Pato, sur les microphones de la Gazzetta dello Sport, a exprimé tout son attachement et son amour pour Milan et a également révélé son rêve: porter à nouveau un jour la chemise Rossoneri. «Je suis beaucoup l’AC Milan. Quand je peux regarder des jeux, sinon je me documente: si vous jetez un œil à mes liens sur le Web, vous verrez une longue liste d’accès à Gazzetta.it sur la page du diable. Je suis désolé de le voir dans des conditions aussi critiques depuis un moment maintenant, mais je vois aussi que la propriété essaie de redémarrer et que les fans doivent donc avoir confiance. Vous voulez Milan? J’aimerais retourner en Europe. Allez, je vais bien cette année, je gagne les Libertadores et puis je reviens. À Milan, ce serait vraiment bien ».

L’AC Milan du futur selon Pato

Des moments certainement

différent de ceux dont Pato était le protagoniste: cela semble vraiment

la mauvaise copie de cette dernière expression de Milan dans laquelle le talent brésilien

ce n’était qu’une tranche de gâteau qui comptait de nombreuses étoiles: Nesta, Thiago

Silva, Ronaldinho, Robinho, Ibrahimovic.

Pato a également parlé de ce dernier, ayant également son mot à dire sur la

Milan devrait regarder vers l’avenir, à partir du géant suédois et révélateur

quelques pierres précieuses sur lui. «Le club doit

parier sur lui est trop précieux pour les jeunes et est mortel dans la région. C’est un

qui tire le groupe, vous donne le meilleur de vous-même. Et puis il est très intelligent, il se guérit

bien. Comment s’est-il comporté avec moi? Il m’a toujours demandé le ballon, souvent de cette façon

brusque. Une fois avec Napoli, j’ai marqué après avoir décidé de mettre fin à l’action

seul bien qu’il soit bien placé. Je me suis dit: ‘si je ne marque pas

il me tuera. En général, je dirais que nous nous sommes bien compris. Qu’avons-nous fait avec

Robinho. Et combien d’objectifs ».

Selon Pato, l’AC Milan doit non seulement partir d’Ibra, mais aussi d’un autre drapeau. En effet le drapeau par excellence, c’est-à-dire par Paul Maldini. “Maldini vers l’adieu? Le club doit le laisser travailler, il connaît la tête des joueurs, il sait ce que signifie ce club et il est capable de le ramener au sommet. J’espère qu’il peut avoir une longue route dans les Rossoneri. La propriété doit se concentrer sur des personnes comme celle-ci et leur donner la tranquillité d’esprit de pouvoir faire leur travail. J’ai joué avec lui ensemble et je sais ce que ça peut apporter à Milan. En tant que compagnon, il m’a donné des conseils et a aidé, une fois que nous nous sommes également rencontrés, c’est un personnage très simple. Nous parlons régulièrement, la dernière fois, il y a deux semaines. “

L’éternelle promesse non tenue a clairement montré comment l’AC Milan devrait redémarrer à l’avenir, peut-être en se concentrant sur une paire attaquante appartenant à d’autres temps et qui fera monter la nostalgie de nombreux fans de Rossoneri: Pato-Ibrahimovic.