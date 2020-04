“Je suis aussi fan, mais une extrême prudence est de mise”

La énième journée de travail pour aborder une décision sur le futur proche du football italien se termine par un post Facebook du ministre des Sports Vincenzo Spadafora. Un post presque “romantique”, certainement triste, dans lequel le politicien admet les difficultés d’un moment historique aussi compliqué.

L’admission de Spadafora

«Je suis aussi un fan qui manque de suivre son équipe. J’attendais avec impatience les Européens cet été, mais ils seront reportés. Comment les Jeux olympiques ont été reportés. Comment le Giro d’Italia a été reporté. Comment les compétitions de tous les sports ont été reportées dans notre pays. C’est un énorme mécontentement, dans une douleur beaucoup plus grande et plus profonde, dans un deuil atroce qui a affecté notre pays, l’Europe, le monde entier.

Je peux vous assurer que le maintien d’un profil d’extrême prudence, comme je le fais, est la position la plus impopulaire imaginable, mais nous avons le devoir et la responsabilité de veiller à ce que l’ensemble du pays, y compris bien sûr le monde du sport, puisse surmonter le plus tôt possible et au mieux l’urgence sanitaire qui nous a frappés. Dans tous les sports, en effet, on incite à protéger, les travailleurs qui connaissent des difficultés économiques et qui méritent la juste considération.

Aujourd’hui, en plus des représentants de la FIGC, j’ai également rencontré les 19 présidents des disciplines associées auxquels l’attention qu’ils méritent est également reconnue pour la valeur sociale et le réseau territorial qu’ils expriment. La rencontre, également par visioconférence, m’a permis d’avoir d’autres suggestions pour mieux soutenir les centaines de clubs sportifs en difficulté en ce moment dramatique

Je ferai tout pour que le décret que nous approuverons bientôt contienne toutes ces règles qui garantissent le soutien nécessaire au monde entier du sport et des travailleurs pour éviter qu’une seule réalité sportive ne soit obligée de fermer ou qu’une personne perde son emploi. “

Le poste