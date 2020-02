24/02/2020

Agir à 22h11

CET

Alex Carazo

Edinson Cavani a marqué ce week-end son objectif numéro 200 avec la chemise de Paris Saint-Germain. Après six saisons et demie, l’attaquant uruguayen a atteint ce chiffre après son but contre les Girondins de Bordeaux à la 25e minute.Après le match, Cavani a parlé de sa carrière au club et de sa sortie possible à l’Atlético de Madrid dans le passé marché d’hiver

L’attaquant de Charrúa a choisi un manque de but contre l’Olympique de Marseille en 2017 comme meilleur but avec le maillot PSG. Après le match où il a marqué 200, il a commenté: “Cela fait six ans et demi, et ce sera sept à la fin de la saison. Beaucoup de choses se sont passées. Set a créé une petite histoire dans ce club. C’est une grande aventure dans ma vie, dans ma carrière. J’espère passer un bon moment avec le PSG“.

“C’est un moment qui me rappelle tous les kilomètres parcourus, les choses excitantes, les frustrations, les moments spéciaux. Toutes ces choses constituent un moment incroyable. C’est beau pour moi”, a-t-il ajouté. Il a également parlé de sa relation avec les fans: “Ils m’ont soutenu à plusieurs reprises. Je ne peux que vous remercier pour les encouragements que vous nous donnez tous les jours, et surtout moi, dans les moments difficiles ou dans la joie. La seule façon dont je peux vous remercier est de donner le maximum, 100% sur le terrain. Ce sera comme ça jusqu’à la fin“.

Cavani a répondu au sujet de son signature frustrée par l’Atlético de Madrid. “Je suis content d’être resté, bien sûr“at-il dit. De plus, il a dit:”Je suis ici pour continuer mon aventure à Paris, j’en suis heureux et fierou “. Ils l’ont interrogé à nouveau sur la situation du marché d’hiver, et le ‘Matador’ a expliqué que” c’est une chose du passé et qu’il est parfois bon de laisser ces choses derrière. “

L’attaquant uruguayen vit sa septième saison à Paris. Après avoir battu Zlatan Ibrahimovic En 2018, Cavani est devenu le meilleur buteur du club. Au minimum, vous avez le reste de la saison pour continuer à augmenter votre nombre. Nul doute que le PSG aura besoin de ses buts pour vaincre le match de Ligue des champions contre le Borussia Dormundt, et pour cela, il doit revenir 2-1 de la jambe favorable aux Allemands.