“Je suis convaincu que la série A reprendra début mai”

L’ancien joueur de Barcelone Demetrio Albertini, responsable de la formation pour la Fédération italienne de football, Il espère que le “calcium” “recommencera au début du mois de mai”, même s’il admet qu’il existe actuellement “de nombreux scénarios ouverts”..

22/03/2020

Agir à 13:41

CET

SPORT.es

“Il n’est pas exclu que la Serie A se joue pendant les mois d’été, mais ni que la saison soit annulée ni qu’elle soit contestée suite à un système de play-off et de promotion de la relégation. En fait, nous travaillons déjà avec ces possibilités, mais il est très difficile de calculer les délais dans ce scénario d’incertitude dans lequel nous devons nous rappeler que la santé est la chose la plus importante “, explique Albertini dans une interview diffusée par le FC Barcelone.

Pour l’ancien milieu de terrain du Barça, la Ligue des champions “a une complication supplémentaire et elle implique de nombreux pays”Et cela signifie que “tout le monde doit courir dans la même direction et à la même vitesse pour se libérer de la pandémie presque en même temps et continuer à jouer”.

Demetrio Albertini et sa famille sont confinés ces jours-ci dans leur maison en Toscane, où se trouve la ville sportive de la Fédération italienne.

“Lorsque nous avons découvert que le nord de l’Italie commençait à être une zone à risque, et avant que le gouvernement ne décide de fermer tout le pays, nous avons décidé de déménager en Toscane., près de Coverciano, où se trouve la ville sportive de la Fédération italienne de football et où se trouve mon bureau. Venir ici était la meilleure option pour s’éloigner de l’un des épicentres de la contagion et pouvoir continuer à développer mon travail de responsable de la formation pour la Fédération », explique-t-il.

Là-bas, Albertini est “connecté à Internet 24h / 24”, alternant le travail de sa société privée Dema4 avec celui qu’il a dans la Fédération: “Mes deux enfants, Federico et Costanza, étudient à la maison également via Internet, et Uriana, ma femme et moi essayons de les aider avec ce que nous pouvons. Tout comme ils nous font”

L’ex-footballeur milanais admet que le coronavirus a changé “en un clin d’oeil” la façon de vivre des Italiens “, mais cela a aussi de bonnes choses, comme les nouvelles initiatives de solidarité qui se font jour grâce aux réseaux social “.

“Nous participons à des campagnes comme celles des artistes Chiara Ferragni et Fedez, et nous organisons également les nôtres dans mon centre de paddle-tennis. Toutes visent à augmenter les ressources des hôpitaux”, révèle-t-il.