“Je suis en contact avec la bande des étudiants, nous avons une bonne relation”, a révélé Little Prince Sosa

José Sosa, actuel joueur de football de Trabzonspor en provenance de Turquie, a analysé la situation du football en Turquie et a laissé la porte ouverte pour retourner à Student of La Plata dans six mois.

“Jusqu’à aujourd’hui, on ne savait pas si le football allait s’arrêter en Turquie. Jusqu’à présent, il n’y a pas de signes avant-coureurs maximum et la vie est normale. Heureusement, il n’y a pas beaucoup de coronavirus infectés ici. Pour l’instant, nous devons nous entraîner à nouveau mardi, mais nous ne savons pas quand nous allons jouer à nouveau. Certains garçons voulaient s’arrêter, mais les Turcs sont très nationalistes et nous avons continué à jouer jusqu’au week-end dernier sans personne dans les tribunes “, a expliqué l’ancien Bayern Munich, en dialogue avec Radio Continental.

Cependant, les autorités ont écouté la demande des joueurs de la ligue et ils ont décidé d’arrêter le football turc jusqu’à ce que la situation du coronavirus soit résolue dans le monde.

Pour sa part, le Petit Prince a analysé son présent professionnel et a précisé qu’il avait une chance de rentrer chez Estudiantes au milieu de l’année: “Je termine mon contrat maintenant en juin, je ne sais pas ce qui se passera si la Ligue est suspendue. Je suis toujours en contact avec le groupe des Etudiants, nous avons une très bonne relation“a déclaré le milieu de terrain de 34 ans. Arrivera-t-il à Pincha comme l’ont fait Javier Mascherano et Marcos Rojo?