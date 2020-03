“Je suis fan de Boca et je veux être champion”, déclarait Cristian “Pichi” Erbes dans le précédent Atlético Tucumán-River

Atlético Tucumán ne gagne pas il y a neuf matchs à ce Super ligue fait référence. Voilà pourquoi il veut se lever avant River dans le Stade monumental José Fierro. La réunion débutera à 21 heures avec l’arbitrage de Patrick Loustau et par l’écran de TNT Sports. Ce sera une finale, car le Millionnaire doivent gagner pour être champion tout en La bouche il suit de près juste une unité.

Cristian “Pichi” Erbes, un ancien footballeur de Xeneize, s’est exprimé lors du précédent affrontement contre ceux dirigés par Marcelo Gallardo. “Je suis un fan de Boca et je veux être champion”, a déclaré le milieu de terrain du doyen lors d’une conférence de presse. Il a ajouté: “Nous sommes motivés par l’Atlético et parce que nous devons gagner.”

D’un autre côté, il a précisé: “Ici, il y a des garçons qui ne sont pas fans de tout et la motivation se produit parce que vous faites face à un grand, pour vouloir gagner et montrer les qualités que chacun a.” L’ensemble dirigé par Ricardo Zielinski vient d’une dure défaite contre lui Gymnastique et escrime La Plata de Diego Armando Maradona dans la forêt à la date du 22 du Super ligue.

Le “Russe” a confirmé que l’équipe affronterait River. Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Fabián Monzón; Lucas Melano, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Nicolás Aguirre; Leandro Díaz et Javier Toledo. Ce seront les 11 qui iront au tribunal pour tenter de ruiner le titre du millionnaire.