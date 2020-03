“Je suis inspiré par Casillas. Covid-19? Des sacrifices pour un grand objectif”

SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). En une période de grande difficulté pour le pays, le football s’est totalement arrêté. À la maison Polisportiva Santa Maria Cilento, après le bombardier Margiotta, le jeune gardien intervient Giovanni Grieco, qui analyse brièvement la saison et sur Covid-19 envoie un message.

ENTRE RÔLE ET MODÈLE À SUIVRE

“Chez Polisportiva, je passe un bon moment, l’environnement est parfait et l’entreprise est sérieuse. Point fort? Pour nous, sûrement le groupe, nous passons une excellente saison et j’ai aussi du mal à trouver un moment plus beau que les autres. – rappelle la classe 02 aux chaînes officielles du club Giallorossi – Comment se fait-il que le gardien de but? C’est une passion héritée de mon père, j’aime ce rôle car vous avez besoin d’importantes compétences mentales et de caractère pour le remplir au mieux. Exemple à suivre? Je suis de nombreux gardiens de but aux niveaux national et international, mais mon idole incontestée est Iker Casillas “

URGENCE DE CORONAVIRUS

Bien que très jeune, Grieco envoie un message important concernant l’urgence du coronavirus: “Ce n’est certainement pas une période facile, nous faisons tous des sacrifices, mais je suis convaincu que nous sortirons plus forts qu’avant. Ensemble, rester autant que possible à la maison, avec de petits sacrifices personnels, nous pouvons atteindre un grand objectif “.