Je suis le virus. Et ce que tu verras, je ne le verrai jamais

Je suis le virus.

Et je vis grâce à ce que tu ne vis pas. Je suis parmi vous, vous ne me voyez pas, mais vous voyez ce que je retire. Je vide la vie de votre ville: comme un arbre dont les cercles sont lentement séchés, alors les rues s’assèchent de vie. Les espaces s’ouvrent, le vide, qui est le vide de la peur qui s’ouvre en vous.

Je suis le doute de l’inconnu, la peur de la normalité. L’incertitude de ce que vous saviez était certaine. Câlins, affection, spontanéité naturelle envers les autres, cet effort infini pour le contact humain et le partage, quelle est votre nature, dans ce que je cache, en ce que je vous menace.

Vous fermez les yeux, vous les ouvrez et vous ne savez plus quelle réalité vous terrifie plus que la fantaisie. Parce que c’est moi.

Tu ne me vois pas. Et tu as peur. Et bien faire. Parce que je vois tout.

Je vois les visages qui se détournent. Je vois les regards qui ont peur d’aller à l’horizon. Je te vois rentrer et quitter le monde. Et tu vas bien, tu sais? Car c’est précisément dans les pas en avant que vous faites que je viens vous prendre.

Plus vous vous étreignez, plus vous me donnez l’occasion.

Tu ne vois pas ce que je vois.

Quand je suis dans les corps où je dors puis que je me réveille, vous ne voyez pas d’anxiété. L’incertitude. Le désespoir.

Vous ne voyez pas où ils m’emmènent. Dans les ambulances, de là dans les hôpitaux, puis le néon du plafond de la voie qui me passe vite, et le tube dans lequel ils me ferment, dans l’espoir de me chasser.

Tu ne vois pas ce que je vois.

Vous ne voyez pas les visages des médecins, des médecins, des infirmières et des infirmières se pencher sur moi.

Tu ne les vois pas. Vous ne pouvez pas les voir pendant qu’ils ne reculent pas, pendant qu’ils n’hésitent pas une minute, alors qu’ils dépassent la fatigue qu’ils ne pensaient même pas qu’il était possible de connaître, alors qu’ils sont un cordon de vie qui tend autour et essaie de donner de la force à la personne que je vis. pour résister.

Tu ne vois pas ce que je vois.

J’ai pensé que c’était facile. Je vous ai vu sortir, ne vous en souciez pas, confondez-vous, sous-estimez-moi, et je me suis dit: «C’est fait». Et puis à la place je les ai rencontrés, cette armée vêtue de blanc, dont je ne vois que les yeux, des fissures de force et de volonté qui ne se lasse pas de me repousser.

Tu ne vois pas ce que je vois.

Et pour cela je te déteste.

Parce que ce que vous verrez, je ne le verrai jamais.

Le jour où tu reviens courir pour t’embrasser, Les jours où tu rencontres quelque part ces soldats vêtus de blanc, et à chaque fois les larmes diront le merci que tu ne pourras pas prononcer. Vous le verrez.

Vous verrez ce que ce sera pour vous de retourner au stade pour crier comme des enfants et sauter sur vous avec joie pour un objectif. Je ne serai pas là et je ne pourrai pas voir comment vous vous rencontrerez au bar pour plaisanter avec ceux qui ont remporté le championnat, vous tapoter le dos et vous offrir du café. Je ne verrai pas l’amitié que vous vivrez.

Ce que vous verrez, je ne le verrai jamais.

Vous vous verrez à nouveau cohorter pour l’hymne national, vous sentir libre de redevenir frères, vous enthousiasmer et vous embrasser sur la place de l’Italie aux Championnats d’Europe.

Toutes ces choses reviendront et je ne serai plus là.

Ce que vous verrez, je ne le verrai jamais.

Des mains qui tremblent. Ils se tiennent, se soutiennent, se relèvent.

Ceux que vous ne pouvez plus vous donner maintenant. Je ne vois pas les poignées de main.

Pourtant, même maintenant, vous pouvez les donner, sans que je vous voie.

Votre geste. Votre humanité. Poignées virtuelles. Comme celui que vous pouvez donner à l’hôpital Desenzano del Garda en cliquant ici pour faire un don: c’est dans l’une des zones les plus touchées, les deux enfants du directeur de l’hôpital vivent hors d’Italie et n’ont pas pu rentrer, et ils ont organisé cette levée de fonds en à laquelle vous pouvez faire un don, même seulement 1 €, pour acheter les fans qui manquent aux soins intensifs.

Des mains qui tremblent même maintenant qu’elles ne le peuvent pas.

Et puis le jour viendra où vous vous serrerez à nouveau la main. Vous vous direz: “Comment ça va?”

Et vous vous dites en fait: “Je t’aime”.

Vous verrez ce jour-là que je ne verrai jamais.

Parce que moi, le virus, je ne serai pas là ce jour-là.

VOUS, TOUTEFOIS, SEREZ LÀ