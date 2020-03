“Je suis optimiste, mais vous devez garder les pieds sur terre”

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a été décrit ce dimanche comme “optimiste par nature”, mais affirmant également que “vous devez avoir les pieds sur terre” face à la possibilité que les compétitions de football ne se terminent pas tant que la pandémie de coronavirus continue.

“Je suis toujours optimiste par nature, car je pense qu’il est bon d’affronter l’avenir avec cet optimisme, mais aussi de savoir qu’il faut garder les pieds sur terre et que il peut y avoir un scénario très, très compliqué, que cela se développe beaucoup plus longtemps que nous le souhaitons. Et c’est pourquoi nous allons bientôt donner des réponses “, a déclaré Rubiales dans le programme” Play Time “de Cadena COPE.

“Nous avons la commission de surveillance de la crise des coronavirus activée, nous travaillons toujours. Nous l’avons déjà dit lors de la conférence de presse, qui la partie sportive s’est arrêtée mais l’administration a suivi à 100%. Et, si possible, cela demande maintenant un effort énorme car il y a de nombreux doutes, de nombreux appels, de nombreuses incertitudes auxquelles nous devons essayer de répondre tous les jours “, a-t-il déclaré.

“A ce stade, n’importe lequel d’entre nous peut avoir le virus ou avoir été en contact avec une personne qui en est atteinte. Ce que je crois, c’est que les mesures qui ont été prises et surtout les conversations avec le CSD, que nous maintenons chaque jour , ils vont aider que désormais cette courbe commence à descendre, c’est ce que nous voulons tous “, a-t-il assuré.

“Nous avons activé les protocoles avant tout le monde, nous avons essayé de mesurer, nous étions très proches, nous avons vu venir le problème et nous nous sommes rendus disponibles au CSD, après le ministère de la santé et de l’administration. Il est clair que lorsque j’ai appelé cette commission déléguée lundi et mardi, nous parlions déjà de suspension et mercredi tout était suspendu sauf le football professionnel, qui a été suspendu jeudi, au début il y avait des gens un peu plus réticents “, se souvient-il.

Contact avec l’UEFA

“Mais il semble que ces mesures étaient appropriées et, dans cet aspect, je dois souligner la solidarité, l’empathie, la façon dont tout le monde est réuni. Et je suis heureux de cela au sein de l’énorme difficulté que nous avons”, a ajouté Rubiales, soulignant Quoi “au quotidien” reste “en contact avec Aleksander Ceferin” pour faire face à l’avenir de Eurocup l’été prochain.

“En ce qui concerne les scénarios, j’ai déjà dit qu’il y en a quatre différents des meilleurs aux plus critiques. Mais nous travaillons déjà sur répondre à tous ces scénarios et très bientôt, très bientôt, nous parlerons d’abord avec les agents de football puis avec les médias afin qu’ils soient conscients de ce qui va se passer en fonction de ce qui se passe », a-t-il poursuivi.

“Ils nous demandent, nous donnons notre avis … Nous avons des décisions très difficiles à prendre. En Espagne, nous avons plus d’un million de licences et plus de 700 000 sont des mineursC’est une très, très grande responsabilité. Bien que nous en ayons déjà assez avec les nôtres, nous essayons de contribuer et d’aider en Europe “, a déclaré Rubiales.

“Il ne fait aucun doute que tout ce qui est décidé en Europe peut changer ou influencer les mesures que nous prenons chacun dans notre propre fédération”, a-t-il déclaré. “La fédération a bien fait ses devoirs et je sais que nous avons un haut niveau de sécurité. Mais il faut aussi dire que dans la maison du pauvre les peines sont plus lourdes. Et à cet égard, nous attendons le football le plus modeste “, a-t-il souligné.

“Il ne faudra pas longtemps pour qu’il y ait une réponse à tous les doutes qui sont déjà soulevés dans le football et le futsal parmi les équipes les plus modestes”, a insisté le président de la RFEF, qui le 17 mars, il rencontrera par vidéoconférence Ceferin et le personnel de l’UEFA pour décider quoi faire du football dans le «Vieux Continent».