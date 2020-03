“Je suis ravi de Claudio Bravo” »Football Press

Mercredi 04 mars 2020

Le Catalan s’est exprimé lors de l’avant-match de la FA Cup qui affrontera Manchester City contre Sheffield mercredi. Et encore une fois, il en a profité pour parler du gardien de but chilien. “Quand nous avons un problème avec le premier archer, le second doit être top”, a-t-il déclaré.

Claudio Bravo vit un bon moment en Angleterre. Après avoir été en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, ce mercredi 4 mars doit relever un nouveau défi, quand Manchester City affrontera Sheffield mercredi pour le cinquième tour de la FA Cup. Le gardien chilien partira, comme Il est d’usage dans toutes les coupes que les «citoyens» se disputent.

À ce sujet, l’entraîneur Josep Guardiola a pris la parole lors du match précédent et a de nouveau félicité Bravo. En ce sens, le Catalan a déclaré que “je suis très content de lui depuis le début, surtout quand il a accepté de passer du premier au deuxième gardien”.

Dans le même esprit, l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich a souligné l’importance d’avoir deux archers de première classe dans l’équipe. «Quand malheureusement nous avons un problème avec le premier archer, le second doit être top. Par exemple, United a deux excellents gardiens de but, avec De Gea et le joueur argentin Romero », a-t-il déclaré.

Ces mots arrivent à un bon moment footballistique de Claudio Bravo, mais où il n’y a aucune certitude quant à sa continuité dans le club la saison prochaine. Au cours des derniers jours, la rumeur est apparue sur la possibilité que le gardien de but chilien atterrisse à New York, une filiale américaine de Manchester City.

Sur l’avenir du natif de Viluco, “Pep” a déclaré que “nous parlons au club en interne et le joueur le sait.” Nous n’avons pas encore pris de décision. » Nous verrons ce que l’avenir réserve à Claudio Bravo, qui attend également Colo Colo, avant une éventuelle envie de rentrer au Chili à 36 ans.