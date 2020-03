“Je suis resté en Italie pour ne pas mettre ma famille en danger”

L’Espagnol Samu Castillejo, ailier de Milan, vit l’urgence en raison du coronavirus isolé chez lui à Milan et séparé de sa famille, qui est retournée en Espagne, une décision qu’il a prise de “ne pas mettre en danger” ses proches. Castillejo, à Milan depuis l’été 2018, a indiqué qu’il se sentait bien, mais a reconnu qu’il avait connu des moments d’inquiétude en apprenant que Paolo Maldini, le manager de Milan, et son fils Daniel Maldini, son coéquipier dans l’équipe de Rossonera, ils ont été testés positifs pour le coronavirus.

23/03/2020

Le à 15:18

CET

EFE

“Je suis resté en Italie surtout pour ne pas mettre ma famille en danger. La situation n’a pas été facile. Il y avait beaucoup d’infection en Lombardie et j’ai décidé de rester à Milan”, a déclaré Castillejo dans une interview à la télévision italienne “Sky Sport”. “Ma famille va bien, il est à la maison. Ils sont inquiets pour moi, car je suis ici, seul, à Milan. J’espère que cela arrivera le plus tôt possible, surtout pour avoir la possibilité d’être proche de ma famille “, a-t-il ajouté.

Castillejo, né à Malaga en 1995, a indiqué qu’il avait parlé avec son partenaire Daniel Maldini, l’un des deux positifs enregistrés à Milan, et que le jeune attaquant n’avait aucun symptôme. “J’étais inquiet quand j’ai découvert que (Paolo et Daniel Maldini) étaient positifs. J’ai parlé avec Daniel, il n’a aucun symptôme et je suis heureux pour lui. Il se remettra sûrement bien”, a déclaré l’ancien joueur de Malaga et de Villarreal.

Dans l’interview, Castillejo a également exprimé le désir de revoir “un San Siro complet” pour recevoir “l’amour des fans” lors des matchs à domicile de Milan.