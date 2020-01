«Je suis revenu avec la première équipe et je me sens très positif»

Malcom reprend l’entraînement plus de quatre mois après son blessure à la hanche. Le Brésilien a enfin pu retrouver ses coéquipiers Zenit après plus de 130 jours de récupération. Les nouvelles de son l’intervention n’est intervenue que deux semaines après avoir signé pour 40 millions de dollars du Barça et avec seulement 62 minutes jouées avec le maillot du club russe.

24/01/2020

À 19:29

CET

Javier Villodres

Avec le début de 2020, l’ancien Barça reconnaît pour le site Web du club que nou ce n’était pas facile de faire face à la blessure et avec la pression psychologique qu’il avait pour ne pas pouvoir le surmonter rapidement. “Je souris toujours et je suis très positif, les blessures ne changeront pas ça. Vous devez garder cette attitude et ne pas changer cela. Le processus de récupération a été long, mais ma personnalité m’a aidé à le surmonter “, a reconnu.

Malgré les difficultés, Malcolm semble avoir vu le côté positif de tout cela. Il dit que la situation de la blessure lui a donné plus de temps pour s’habituer à la météo et à la ville: “Je veux vraiment jouer le plus tôt possible. Maintenant je me sens tellement mieux, Je m’entraîne à nouveau et je suis très positif. Réellement J’ai l’impression de m’être habitué au club et à la ville“.

La période de récupération de Malcom s’est déroulée en plusieurs étapes. Le joueur explique que, Au début, il est resté à Saint-Pétersbourg pour que le club fasse les révisions pertinentes pendant les premiers jours de la période postopératoire.. Quelques semaines plus tard, il s’est rendu à Le Brésil pour s’entourer d’amis et de famille et, dans la phase finale, il a déménagé à Dubaï. Récemment, le Brésilien s’est rendu en Finlande au camp d’entraînement pour un médecin de club afin de confirmer son rétablissement complet.