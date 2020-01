“Je suis sûr de prendre ma retraite à Boca Juniors” »Football Press

Vendredi 17 janvier 2020

L’attaquant de 35 ans et l’une des dernières idoles de Boca Juniors, a déclaré qu’il se retirerait de l’activité dans l’équipe “ xeneize ”, où il lui reste six mois sur son contrat et pourrait prolonger son lien de six mois. Il a également avoué avoir déposé des irrégularités auprès de Juan Román Riquelme.

Carlos Tévez prépare déjà sa retraite du football à 35 ans, l’attaquant argentin avec une grande carrière internationale a précisé qu’il terminera sa carrière au club de ses amours, Boca Juniors, qu’il est revenu en 2017 après ses étapes à travers les Corinthiens, Manchester United, Manchester City, Juventus et Shanghai Shenhua.

Après le match amical du jeudi 16 janvier devant l’Université de Lima à San Juan, l ‘«Apache» a annoncé sa décision de terminer à Boca, bien qu’il doive définir la date du retrait, puisqu’il met fin au contrat en juin.

«Je suis clair que je prends ma retraite à Boca. En juin, je définirai ce que je fais. Toujours reconnaissant envers les habitants de Boca pour l’amour », a-t-il dit dans l’instance.

Dans le même ordre d’idées, il a précisé que sa décision de continuer dans l’institution où il a été formé est intervenue en grande partie après la rencontre qu’il a eue avec Juan Román Riquelme, deuxième vice-président de la distribution de La Bombonera, avec qui il avait des divergences dans le passé.

«Avec Roman, nous parlons. J’ai toujours dit que nous devrions parler. Nous l’avons réparé en cinq minutes et nous nous sommes dit ce que nous avions à dire. Tout est plus que bon », a déclaré« Carlitos ».

Après la rencontre entre les deux, Tévez a retrouvé son rôle de leader dans l’équipe que dirige maintenant Miguel Ángel Russo, revenant au titre et prenant la jinette du capitaine lors du match amical contre l’équipe péruvienne.

Galerie d’images