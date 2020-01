“Je suis très déçu, nous avons perdu deux points” »Football Press

Samedi 18 janvier 2020

L’entraîneur d’Arsenal a pris la parole lors d’une conférence de presse une fois l’égalité entre son équipe et Sheffield United terminée. L’ancien joueur «tireur» était frustré par le résultat final et a admis que la différence de but n’était pas suffisante. En outre, il a déclaré que “la performance méritait trois points”.

Arsenal ne trouve pas le cap en Premier League et cela a été prouvé par son entraîneur, Mikel Arteta. L’Espagnol n’a pas hésité à avouer sa frustration après avoir laissé triompher dans les dernières minutes du match contre Sheffield United, je trouve que selon son concept ils méritaient de gagner.

«Aujourd’hui, je suis très déçu. Je pense que la performance méritait trois points et je pense que nous avons perdu deux points. En Premier League, si vous ne définissez pas le jeu, au cours des 10 ou 15 dernières minutes, ce type d’équipe n’a besoin que d’une balle longue, d’une deuxième balle, d’une pièce de jeu et vous pouvez donner des points », a commencé le stratège.

Concernant les performances de ses élèves et une éventuelle usure physique, Arteta a commenté que «tout le monde était épuisé et je pense que tout le monde a fait de gros efforts. Nous les mettons à chaque fois sous pression et nous ne leur permettons pas de sortir de leur chemin, de générer des surcharges sur de grandes surfaces et de contrôler la deuxième phase. »

«En seconde période, Sheffield United n’a généré aucun effort dans le but: c’est juste une longue balle, une deuxième balle et ensuite quelqu’un a placé les conteneurs supérieurs sous un angle incroyable. Il est difficile de le contrôler », a-t-il conclu en évoquant la situation du parti qui a abouti au tirage au sort de la visite.

Enfin, l’ancien joueur de l’équipe du nord de Londres a également évoqué le travail qu’il a été l’entraîneur d’Arsenal, qui ne se reflétait pas pleinement au moment d’obtenir des résultats positifs. «Je ne sais pas ce qui a été fait avant. Je pense qu’ils ont fait de leur mieux. J’ai hérité d’une équipe qui était dans une situation difficile et nous essayons de l’améliorer autant que possible », a-t-il conclu.