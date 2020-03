“Je suis un fan de Boca et c’est la première fois que je le dis”, a déclaré l’ancien joueur de Rosario Central Leonardo Gil.

Leonardo Gilqui a traversé Olympus, Étudiants, Ateliers y Rosario Centralentre autres, il a eu une conversation très intéressante avec TNT Sports. À travers une vidéo de Instagram vivre avec le journaliste Ignacio Bezruk, ils ont parlé de leur passé dans le football argentin, de leur situation actuelle Arabie Saoudite et comment cette quarantaine vit en raison du coronavirus, la maladie appelée pandémie due à Organisation Santé mondiale.

Le Colorado a été surpris lorsqu’il a commencé à parler de son passé à l’Olympe. “J’ai eu le privilège de marquer Juan Román Riquelme”, ​​a-t-il déclaré. En outre, il a avoué: “Imaginez ce que c’était pour moi, que je suis un fan de Boca depuis que je suis enfant. Il était impossible de lui retirer le ballon. Il avait une force et une technique que nous ne pouvions pas arrêter. En plus de cela, il n’était pas à son meilleur, imaginez. talk Walter Perazzo nous dit: ‘Boca va jouer comme ça, regardez comment Roman vous accroche’ … Nous nous sommes regardés et nous avons dit ‘oui, évidemment, nous l’avons marqué parmi quatre et nous n’avons pas pu le retirer’ “.

D’un autre côté, il a maintenu: “Ce que chaque joueur et fan rêve de faire là-dedans, ces moments resteront toujours dans ma mémoire, pouvoir jouer contre Román pour moi était un rêve. Partager l’entraînement avec Messi, Mascherano, Zanetti, pour moi, c’était fou. “

En ce qui concerne son amour pour Rosario Central, il a déclaré: “Je recevais une très belle affection lorsque nous étions champions de la Coupe d’Argentine 2018. Ils sont tous fous là-bas, ce que j’ai vécu à Rosario était impressionnant. Lorsque vous perdez, vous devez avoir beaucoup de personnalité. Lorsque vous gagnez Tout cela est très agréable. Le jour où nous avons gagné le classique avec Newell’s et cet immense drapeau affiché dans la Gigante de Arroyito était incroyable, je ne pouvais pas le croire. “

Enfin, il a évoqué Emanuel Reynoso, ancien partenaire de Ateliers de Cordoue. “Boire il est si sain et si bon qu’il peut manquer un peu de cette rébellion. Mais il a des conditions impressionnantes, on savait qu’à tout moment il allait aller à Boca, c’est un joueur pour y jouer. L’année où nous avons joué à Talleres, nous avons eu un grand tournoi. Je l’ai mis sur le crochet lâche. C’est un joueur très dynamique. Je crois que Boire est un joueur qui joue le couplage classique comme il le faisait à l’époque pour Román “, a clôturé Colorado Gil, sur une note exclusive avec TNT Sports.