“Je suis venu à Mushuc pour montrer que la Palestine était un faux pas” »Football Press

Jeudi 16 janvier 2020

Dans une interview avec Prensaf Fútbol, ​​le tout nouveau bélier chilien du Mushuc Runa d’Equateur, Ignacio Herrera, a évoqué sa carrière de footballeur, qui comprend un court passage à travers l’Espagne, plusieurs années au Chili et des ligues exotiques. L’attaquant a indiqué que sa référence dans le football est Arturo Salah.

Par Servando Arce S.

Ignacio Herrera est sans aucun doute un globe-trotter. L’attaquant formé dans le bas catholique joué au Real Betis B d’Espagne et plus tard, à la recherche d’un changement d’air, est entré dans les terres asiatiques pour jouer dans les ligues majeures du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan, en plus d’une brève étape par Corée du sud.

À ses débuts en tant que footballeur, il n’a pas eu l’opportunité de faire ses débuts dans la première équipe de l’UC et laissé en prêt aux Rangers de Talca en 2007. Après son séjour dans la ville de Séville, il est retourné au football national où il a acquis toute l’expérience de ses techniciens et quelques références comme Arturo Salah et Claudio Borghi.

Dans une interview exclusive pour Presse football, La récente incorporation de l’Équatorien Mushuc Runa a parlé de sa carrière et de son passage à travers le Chili, en plus de ses voyages “exotiques”, de son retour sur les terres nationales pour jouer en Palestine, qu’il considère comme un échec dans sa carrière et son arrivée à la hauteur de l’Equateur pour défendre les couleurs de l’équipe ‘ponchito’.

– Comment s’est passée ta progression dans l’UC inférieure et pourquoi n’a pas fait ses débuts en première équipe?

«De catholique, je suis très reconnaissant. Au-delà de la formation qu’il m’a donnée en tant que footballeur, ce qui est déjà beaucoup, il m’a également donné une excellente formation en tant que personne. J’ai pu partager avec de grands joueurs qu’à ce jour je maintiens une formidable amitié. Nous avons eu une très belle génération. Je devais être un buteur et avoir une très belle carrière chez les inférieurs. Malheureusement, combien j’ai dû sauter dans la première équipe, c’était difficile car il y avait de très bons attaquants, en fait, des joueurs comme Eduardo Rubio et le ájar Pájaro ’Gutiérrez attendaient l’occasion, donc c’était difficile».

– Un technicien qui se souvient de cette étape …

«Jorge (Pellicer) rien à dire, c’est un gentleman du football. Quand j’étais petit, nous avons passé un an et demi dans un Sub 16, puis quand je suis retourné à la jeunesse catholique, il était l’entraîneur de la première équipe. Mais j’ai aussi compris qu’il y avait de très bons attaquants, il y avait de très bons joueurs et que malheureusement il n’y avait pas de place, c’était la réalité. »

– Dans quel contexte votre départ de catholique et votre arrivée en Espagne?

«J’ai dû prêter aux Rangers et cela n’a pas très bien fonctionné. C’était un club difficile à l’époque et je ne savais pas non plus m’adapter. Dieu merci, pour la bonne carrière que j’ai eue dans les divisions inférieures, cela m’a ouvert d’aller au Betis et ce fut une très bonne expérience. C’était très joli et j’ai pris beaucoup d’amour. Il y a une semaine, j’ai rencontré à Barcelone ce qui était mon DT, puis il a attrapé la première équipe, mais malheureusement la descente n’a pas pu être évitée. J’étais dans la filiale et j’ai beaucoup appris, mais il y avait un prix convenu et avec la baisse la vente n’a pas pu être finalisée ».

– Vous étiez au Chili de 2009 à 2016. Quelle équipe et quel coach ont marqué votre carrière?

«Ce serait difficile pour moi de choisir un entraîneur, parce que je sais vraiment à qui je voudrais ressembler le plus, et Arturo Salah est sans aucun doute. Il m’a emmené à Huachipato, où je n’ai pas beaucoup joué. Il était très jeune et avait une très bonne équipe. Mais en tant que personne, ceux qui le connaissent le savent, une personne impeccable, d’une seule ligne, donc la vérité est qu’il est une référence pour moi. »

– Tout autre DT qui vous a surpris?

“Claudio Borghi. Je n’avais pas à être dirigé directement par lui, mais il s’est très bien comporté avec moi tout au long de ma carrière. C’était une personne qui était toujours consciente de moi, m’a toujours aidé et m’a toujours traité avec amour, donc je suis très reconnaissant envers Claudio. C’est aussi une référence, j’aime beaucoup sa manière, il est très humain, il est très pro-joueur, donc je dirais que c’est aussi une personne que j’aime beaucoup. »

– Mettez toujours en valeur votre passage à travers des pays “exotiques” Qu’est-ce qui vous a poussé à vous rendre en Asie?

«Une minute est venue où j’ai senti que j’étais coincé à Iquique, j’ai senti que j’avais besoin d’un changement dans tous les sens de ma vie. Je parlais à un représentant qui a géré toutes les ligues en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et m’a envoyé une offre. À Iquique, j’avais eu une très bonne finale de championnat. Je l’ai analysé, avec ma famille, avec mes anciens, c’était bon économiquement. Aller a été la meilleure décision que j’aurais pu prendre, cela m’a ouvert de nombreuses portes. »

– Le début a-t-il été très compliqué?

«Même si au début c’était difficile, un pays soviétique, vieux et chargé d’histoire, nous avons constitué un très bon groupe, nous sommes entrés dans la phase précédente de la Ligue Europa, ils m’ont choisi comme le meilleur joueur de l’équipe et cela m’a ouvert les portes de l’Azerbaïdjan pour une grande équipe comme la Neftchi, qui au Chili n’est pas bien connue. C’est une équipe qui a joué dans l’ancienne Union soviétique, a beaucoup de monde, beaucoup de followers. Bakou est une ville spectaculaire, qui s’ouvre de plus en plus au monde, et là j’ai eu deux années spectaculaires et nous avons également fini par entrer dans la précédente Ligue Europa ».

– Puis vint le saut en Corée du Sud.

«Aller en Corée était clairement une question de changement d’air, aussi un peu économique, mais cela m’a nui au sport, car c’était une équipe de deuxième division, mais c’était très bien économiquement. C’était une expérience de plus et je l’ai très bien prise. C’était plus difficile, car il y avait très peu d’étrangers. En Asie, seuls 3 étrangers sont autorisés par équipe, donc c’était très difficile, les repas aussi étaient un gâchis, mais Séoul est une grande ville, une capitale mondiale, j’ai donc pu m’adapter en tout ».

UNE NOUVELLE AVENTURE EN ÉQUATEUR

– Comment évalueriez-vous votre séjour en Palestine et qu’est-ce qui vous a amené à partir pour l’Équateur?

«J’ai eu du mal à quitter la Corée pour un problème contractuel. Je suis arrivé en Palestine au mauvais moment en mars, et l’équipe avait déjà commencé la pré-saison le 27 décembre. L’équipe était déjà armée pour jouer les Libertadores, j’ai dû me battre par derrière et bien, parfois les choses sortent, parfois non. Lucas (Passerini) a eu une année formidable, le ‘Bird’ est un joueur de hiérarchie, le professeur Ivo joue avec deux points, ne joue pas avec les extrêmes, et bon, j’ai l’impression que quand il m’a touché j’ai essayé de toujours le faire de la meilleure façon qu’en ce sens je reste calme ».

– Votre passage à La Cisterna vous a-t-il laissé un bilan négatif?

«Clairement pour moi, ce n’était pas une bonne année, j’aurais aimé jouer beaucoup plus, j’ai cette épine de ne pas avoir eu plus de continuité, mais bon, le football est comme ça et maintenant très heureux d’avoir cette opportunité. Si je peux montrer que l’année dernière a été un échec dans ma carrière et que la continuité que j’avais eu ces dernières années, je peux continuer à l’avoir. Cette année, j’ai 33 ans, je me sens très bien physiquement, je pense que j’ai beaucoup de football, donc je suis très excité que cette 2020 dans le sport et dans tout ce que je fais très bien et l’équipe aussi.

– Comment s’est déroulée l’arrivée à Mushuc Runa?

«Venir ici est un peu créé par l’assistant technique, qui me connaissait depuis que je suis enfant. Iván Endre, qui est chilien. Le préparateur physique aussi, Fabian, qui est aussi chilien, et bien, à travers les représentants et agents qui font toujours bouger les marchés. J’ai vraiment aimé le projet sportif, la façon dont je jouais que j’allais avoir l’entraîneur, le personnel d’entraîneurs, et la confiance et l’affection qu’ils m’ont montré dès le premier jour. En fait, cela a été décisif pour prendre la décision de venir ici. »

– Le niveau sera-t-il similaire à ce que vous avez vécu au Chili en 2019?

«Ici, la ligue équatorienne est très compétitive, c’est Independiente del Valle, la Católica, la Liga de Quito, Emelec, Barcelone de Guayaquil, donc ce n’est pas une mauvaise chose. Lorsque j’ai terminé le contrat avec la Palestine, je commence à parler à différents intermédiaires et l’un d’eux m’a présenté ici. Je découvrais un peu la ligue, demandais des opinions et décidais de venir. »

– Les plans budgétés ont-ils changé pour 2020?

«J’ai eu la question de rester en Espagne dans ma tête, d’y rester un moment, c’était un peu ce que je voulais. Mais au final, un peu soutenu par la famille et ma copine, j’ai décidé de venir relever le défi. C’est une ligue très compétitive, il y a des équipes qui font la différence. Le groupe m’a très bien reçu. »

– Qu’avez-vous pu savoir sur le Mushuc Runa?

«L’équipe est originaire de la ville d’Ambatos, mais nous jouons un peu plus en hauteur. Donc là, nous nous adaptons à cela aussi, je n’ai eu que trois jours, mais en trois jours, nous avons déjà eu six séances d’entraînement, donc ça a été difficile. Le poncho est très original ici car le propriétaire du club est l’un des leaders d’une communauté indigène locale. Le t-shirt qu’ils appellent aussi ‘ponchito’, donc dans les présentations le poncho original est toujours utilisé ici. ”