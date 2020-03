“Je vais beaucoup mieux, mais avant je ne pouvais rien faire, j’avais besoin

L’Argentine Paulo Dybala, un attaquant de la Juventus Turin, qui a été testé positif pour un coronavirus samedi dernier, a assuré ce vendredi qu’il était déjà “beaucoup mieux”, mais a reconnu que dans les premiers jours, il ne pouvait “rien faire” et qu’il “était à bout de souffle” lorsqu’il essayait de s’entraîner .

“Je vais beaucoup mieux, après les premiers symptômes forts d’il y a quelques jours, maintenant je vais beaucoup mieux. J’essaie de m’entraîner, avant que je ne puisse rien faire”, a déclaré Dybala dans une interview à la télévision officielle de la Juventus.

“Je sentais que j’étais à bout de souffle, je ne pouvais rien faire, après cinq minutes d’entraînement, j’ai senti mon corps fatigué, mes muscles me faisaient mal. Maintenant, ma copine et moi allons mieux aussi, heureusement”, a-t-il ajouté.

La “Joya” a participé à un programme “Juventus TV” connecté depuis son domicile à Turin et était de bonne humeur, bavardant en italien et racontant des anecdotes sur la façon dont sa signature pour l’équipe de Turin a été conçue en 2015.

“Il était chez moi à Palerme (sa première équipe italienne), il y avait beaucoup de discussions qu’il pouvait s’inscrire pour de grandes équipes. J’attendais parce que je savais que l’appel de la Juventus pourrait venir. Il n’a dit oui ou non à personne. Un jour, après Après le déjeuner, mon représentant m’appelle et me dit que le directeur sportif de la Juventus m’appellerait “, a expliqué l’Argentin.

“Fabio (Paratici) m’a dit qu’ils voulaient tout faire pour que je puisse signer pour la Juventus. Et à la fin, tout s’est concrétisé”, a-t-il poursuivi.

Il a également revu sa collection de T-shirts et a montré les trois élastiques dont il est le plus fier: celui de son compatriote Lionel Messi, celle des Portugais Cristiano Ronaldo et celle de Gianluigi Buffon.

“J’ai de nombreux T-shirts rares, chacun a sa propre histoire, d’un jeu, d’un ami. Ils sont tous spéciaux, j’aime les collectionner et je continuerai à le faire. De tous ceux que j’ai, j’en ai trois très importants”, a-t-il déclaré.

“Le maillot de la Juventus vieux de 120 ans signé par (Gianluigi) Buffon. Je ne sais pas combien de personnes auront ce maillot. Et puis Messi et Cristiano. Ils resteront toujours dans mon histoire. J’ai eu la chance de jouer avec eux deux, c’est extraordinaire” conclut-il.