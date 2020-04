“Je vais bien à Fortuna Düsseldorf mais en juillet …”

Felipe Caicedo a été l’une des surprises du Lazio cette année. Les micros de Lazio Style Radio se sont laissés aller à quelques déclarations sur son entraîneur et la situation actuelle du football.

“Inzaghi meilleur entraîneur d’Italie”

À propos de votre coach Simone Inzaghi, Caicedo a exprimé ces mots qui sont valables comme un véritable certificat d’estime: «Il est maintenant le meilleur entraîneur d’Italie et il le restera encore longtemps. J’ai une belle relation avec lui, parfois on parle. Il a été le premier à me donner toute la confiance nécessaire, je dois le remercier avec tout le personnel. Nous devons encore continuer ensemble et gagner. “

Concernant la saison, «Vous ne savez pas à quel point j’aime y jouer: nous sommes ensemble depuis 4 ans, nous sommes sur le terrain par cœur. Plus que pour les qualités, nous sommes deuxièmes du classement car nous comprenons que nous devons toujours être unis “.

A la reprise du championnat

“S’il y a un centre sportif sécurisé, pourquoi les joueurs ne peuvent-ils pas y aller? Ce n’est pas clair, surtout parce qu’ils vous permettent d’aller au parc avec des gens. Nous, les joueurs, sommes un moteur pour la société et les gens, il serait très important que le gouvernement puisse nous aider en révisant le décret “.

Berisha et son avenir

En janvier, il s’est envolé pour l’Allemagne pour trouver plus d’espace, mais son avenir sera à Rome. Voilà ce que Valon pense de lui Berisha.

«Nous avons de bonnes chances de rester en Bundesliga. Nous sommes forts. Lorsque nous recommençons, nous devons faire de notre mieux immédiatement. Neuf finales nous attendent, il faut bien se préparer. Jouer sans public sera difficile. Nos fans nous poussent toujours fantastiques. Le Latium? Maintenant je vais bien ici, l’équipe a la bonne mentalité et le bon potentiel. La Bundesliga est attrayante.

Avec le biancocelesti j’ai un contrat pour trois saisons de plus, voyons ce que je déciderai à l’avenir. A Juillet Je reviendrai à Rome, je veux devenir un acteur important. Je me sens bien dans le championnat allemand, mais aussi en Italie je peux jouer sans problème “.