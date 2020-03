“Je vais expliquer en détail pourquoi il a sauté”

NAPLES. Après les déclarations du Président de la Puteolana 1902, Emanuele Casapulla, qui a défini sa position sur la négociation ratée avec le groupe Guarino, aujourd’hui aux commandes du Frattese, notre rédaction a rencontré l’intermédiaire Gennaro De Mare. Ce dernier, homme de confiance dans la nouvelle équipe sur fond noir, nous a raconté comment la négociation avec les diables rouges s’est estompée.

LES INTERMÉDIAIRES PARLENT

«Nous avons eu deux réunions avec le président Casapulla, la première mercredi, où il a dicté les conditions de vente de la Puteolana. A l’issue de ce rendez-vous, nous nous réservons le droit d’y réfléchir et d’apporter une réponse sur des sujets courts. – De Mare admet – Plus tard, nous nous sommes rencontrés une deuxième fois samedi, la diesse de Puteolana Massimo Cavaliere était présente, outre moi, au président Casapulla et à son frère, et bien sûr à Guarino. Nous avions trouvé un moyen de conclure la négociation avec bonheur, suite à toutes les demandes de la direction actuelle de la Puteolana “.

STASI QUI A FAIT SAUTER TOUT

En tant qu’homme de football à voile, De Mare a également parlé à l’équipe: «Oui, j’ai eu quelques discussions avec les joueurs au nom du groupe Guarino, nous voulions comprendre un peu la situation et je dois dire que tout le monde s’est rendu disponible et qu’ils ont bien expliqué le moment présent difficile. Une fois que tout a été défini, les termes acceptés, nous étions prêts à faire l’opération et j’avais précisé à Casapulla que les temps étaient serrés et que nous pouvions attendre lundi pour une réponse, sinon tout serait sauté – continue De Mare – Dans les jours Après avoir martelé Cavaliere pour des nouvelles, il a partagé une expérience à Arzano avec moi et m’a cordialement expliqué qu’il n’avait pas reçu de réponse de Casapulla. Nous attendons jusqu’à mardi matin, puis dans l’après-midi Cavaliere me dit que j’aurais été contacté par Casapulla lui-même dans la journée, mais cela ne se produit pas. Franchement, nous ne pouvions plus attendre, aussi parce que nous avions de sérieuses intentions et que nous ne voulions certainement pas jouer. “

LE TOUR DE TOUR

Beaucoup, de la rive phlégréenne, ont vécu le virage fracturé du groupe guarino presque comme un affront, mais De Mare explique: «Adam (Guarino ed) est connu de tous ceux qui ont des intérêts professionnels à Fratta et vous ne pouvez pas imaginer les pressions de ces jours-ci, à la lumière également de la situation de Frattese. Nous avons été corrects et linéaires dans nos déplacements, certaines choses se font immédiatement ou plus tard des difficultés objectives surviennent. Nos intentions concernant l’acquisition de Puteolana étaient sérieuses et je pense que seul un fou vu la situation d’incertitude actuelle de l’Italie se serait également exposé économiquement. – admet De Mare – Mardi soir, nous avons décidé de faire un communiqué de presse pour expliquer la situation, un communiqué de presse publié mercredi matin. A midi le même jour, Casapulla m’a appelé pour reprendre le discours, mais je lui ai expliqué qu’il était déjà trop tard et qu’un communiqué ad hoc sur la question avait été publié. De mon point de vue, je trouve au moins prétentieux de me contacter après la publication du communiqué de presse, également parce que nous avions précisé les horaires de fermeture. À ce stade, je me demande si c’était vraiment dans vos intentions de vendre l’entreprise? ».