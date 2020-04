«Je vais f ***er sa maman» – Le «combat» de Gerrard-Diouf révélé par un ex-Liverpool

Florent Sinama-Pongolle a détaillé un «combat» de vestiaire entre les anciens joueurs de Liverpool Steven Gerrard et El-Hadji Diouf.

Diouf et Gerrard ont eu une rivalité datant de plusieurs années, avec ce dernier ayant une fois demandé un avis juridique fin 2015, après que le premier ait affirmé qu’il «n’aimait pas les Noirs».

L’ancien international sénégalais a également accusé Gerrard de “meurtre” le club Merseyside et être “jaloux” de son talent. Il a déclaré en novembre 2016 que la légende de Liverpool était “rien du tout”.

AVIS: rien de moins que l’effondrement total du football ne s’en vient…

Sinama-Pongolle faisait partie de la même équipe dirigée par Gerard Houllier à Anfield et l’attaquant a rappelé une rupture de vestiaire spécifique entre Gerrard et Diouf.

Dans une interview avec le journaliste Walid Acherchour, Sinama-Pongolle a déclaré: «Mi-temps d’un match de pré-saison. Combat entre Diouf et Gerrard. J’étais traumatisé. Pouvez-vous imaginer les jeunes voir cela et penser que sont les professionnels à ce niveau? A mi-temps, dans le dressing. Stevie G est comme «vous devez passer, vous devez passer» et [Diouf] le perd juste.

“Il ne parlait pas anglais. Son anglais était nul. Tu sais ce qu’il a fait? Ils se détestaient tellement. Steven Gerrard arrive, il insulte Diouf. “Hé, vous f ******…”.

“Et [Diouf] ne peut pas répondre, alors il attrape Gérard Houllier et dit: «Dis-lui, je vais baiser sa maman». Il est entré et a dit: “Je ne suis pas son compagnon, je le ferai tout de suite”. “

Alerte anecdote monstrueuse de @ sinamapongolle4 sur son premier match avec Liverpool en pré-saison .. Il nous raconte une embrouille surréaliste entre El Hadji Diouf et Steven Gerrard à la mi-temps .. avec Gerrard Houiller au milieu. (Sortez les pop-corns ) pic.twitter.com/yXxQqiQgHU – 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) 22 avril 2020

Nous ne pouvions pas rester loin de la caméra pendant longtemps, alors nous avons fait un spectacle d’isolement Football365. Regardez-le, abonnez-vous et partagez jusqu’à ce que nous revenions dans le studio / pub et produisons quelque chose d’un peu plus lisse…

Le post “Je vais f ***er sa maman” – le “combat” de Gerrard-Diouf révélé par un ex-Liverpool est apparu en premier sur Football365.