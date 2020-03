“Je vais finir ma carrière dans la Lazio. Et puis je serai entraîneur”

Le défenseur de la Lazio dans un long instagram en direct il répond aux questions de ses followers: “Je voudrais terminer ma carrière de footballeur dans la Lazio, même si j’aime penser d’année en année et dans le futur je veux être entraîneur, j’y pense depuis quelques années déjà”.

L’urgence COVID-19

Ce sont ses mots sur l’urgence sanitaire ces jours-ci: “La chose est longue, je pense européen sera déplacé pour terminer les championnats. J’espérais que la nôtre était une excellente saison, nous espérons pouvoir reprendre bientôt: tout me manque, mes coéquipiers, le football, le plein air. ” On lui demande ensuite comment il dépense ces jours-ci: «Je garde la forme, ça sert la santé et ça me distrait, alors je vois aussi beaucoup de télévision. Nous suivons le programme qu’ils nous ont donné et nous recommencerons à jouer dès que possible “. Atalanta – Lazio? «C’est compliqué, la zone de Bergame est en difficulté. Mais je suis sûr que tout ira bien. “

La maladie et l’avenir

Le défenseur lombard a ensuite évoqué ses coéquipiers: “Radu c’est une garantie, Patric a beaucoup amélioré ainsi que Luiz Felipe qui est jeune et a des qualités. Ils sont tous bons. La Ligue des Champions est notre véritable objectif, si nous gagnons le Scudetto, je me rase les cheveux bâtiment. Luis Alberto? Non, Cyrus va mieux. Joke, c’est très fort. ”

Peu de temps après le live, ça prend un ton un peu plus mélancolique, quand il commence à parler de ce cancer immédiatement et finalement vaincu entre 2013 et 2014: “Je suis né de nouveau après la maladie, je me sentais comme un lion et j’ai compris la vraie valeur de la vie . J’aimerais terminer ma carrière de footballeur dans la Lazio, même si j’aime penser d’année en année et dans le futur je veux être entraîneur, j’y pense depuis quelques années “. Enfin, quelques curiosités: «Enfant, j’étais attaquant et mon idole était Weah. Les agresseurs que j’ai subis sont Ibrahimovic, Higuain et Dzeko car ils sont rapides, techniques et physiques. “