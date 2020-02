“Je vais vous expliquer la raison de mon au revoir”

ERCOLANO (NA). Éclair dans la maison Sporting Herculaneum, après la victoire spectaculaire de 5 contre 1 contre Quartograd, qui suit celle d’il y a sept jours autant pour 4 contre 0 contre Santa Maria la Carità, et surtout à la veille du match aller de la demi-finale de la Coupe Promotionnelle, étonnamment le démission de monsieur Pierfrancesco Ulivi.

LA RAISON DE L’ADIEU

Malgré les bons résultats, l’entraîneur pour protéger les garçons a décidé de prendre du recul: “Conscient du moment important de la saison et dans l’intérêt d’un groupe de joueurs qui jusqu’à présent ont toujours donné leur âme sur le terrain, je dois communiquer que à contrecœur je laisse le guide de l’Herculanum. Je crois qu’il n’y a plus de conditions personnelles pour continuer. – explique Ulivi – Je remercie tous les joueurs pour la grande disponibilité donnée au soussigné, et je lui souhaite une carrière importante. Enfin, je veux dire au revoir aux fabuleux fans de granata, qui nous ont toujours suivis en masse à la maison et hors de chez nous ».