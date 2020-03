“Je vais vous parler de notre union avec les Frattais. Heureux avec le groupe Guarino”

FRATTAMAGGIORE (NA). Après la renaissance de deux groupes historiques de la pom-pom girl noire, l’enthousiasme grandit autour du nouveau Frattese. Il est également intervenu sur le règlement du consortium dirigé par Guarino Orazio Vitale, président de l’historien Club Nerostellato Rione Ianniello.

LE PRÉSIDENT DU CLUB PARLE

Depuis des années, aux côtés du Stella avec des initiatives et un soutien constant, le numéro un du Nerostellato Club est intervenu sur les chaînes officielles du club: “Nous sommes nés en 2016 comme point de rencontre pour tous les fans frattais. – Vitale a commencé – Nous étions vingt et les réunions se sont déroulées dans l’espace ouvert devant le stade “P. Ianniello », puis nous avons décidé de créer un siège social pour avoir un point de référence plus accueillant. Aujourd’hui, nous sommes une réalité certifiée, avec plus de 60 membres, je suis fier d’être son président et nous visons à mener des initiatives à la fois pour le bien de la ville et de l’équipe “.

CLUB TOUJOURS PRÈS DE LA STAR

Maintenant, un nouveau cours pour La Frattese commence: «Les portes ont toujours été ouvertes à tous, et nous avons mis notre siège à la disposition des réunions avec l’ancienne direction. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour remercier encore une fois l’ancien président D’Errico et ses partenaires Lamberti et Pellino qui nous ont fait vivre de nombreux moments de joie. – Vitale souligne – Maintenant, cependant, il est temps de soutenir la nouvelle direction, à qui nous renouvelons notre disponibilité et notre confiance, je suis heureux que maintenant un groupe d’entrepreneurs professionnels et désireux dirigent les Frattese “.

FANS UNIS ET SOLIDAIRES EN CAS D’URGENCE

Un accueil et un bon présage: “Le Nerostellato Club est là et sera toujours là, nous essayons également notre plus grand respect et nous souhaitons la bienvenue à la Vieille Garde et aux Black Stars. J’espère qu’ensemble, nous pourrons pousser l’équipe vers de nouveaux succès. Dans un moment d’extrême difficulté médicale, qui, nous l’espérons, s’achèvera dans les plus brefs délais, je tiens à préciser que le Club a fait don de 1000 masques à une organisation à but non lucratif qui fait référence à une entreprise de soins de santé de Campanie. Après ce cauchemar, nous reviendrons pour soutenir La Frattese “.