Grand désir de Alessandro Mastalli, milieu de terrain et capitaine du Juve Stabia, qui est maintenant dans la dernière phase de récupération après une longue blessure au genou, qui l’a tenu à l’écart pendant toute la première moitié.

Retour effectif qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, étant donné que le joueur a déjà été ajouté au groupe sous les ordres de Fabio Caserta. Voici ses paroles aux chaînes officielles du club: «Enfin je suis revenu m’entraîner avec mes coéquipiers et mon genou me donne de meilleures réponses au fil des jours. J’ai une excellente position et je veux apporter ma contribution au second tour, pour atteindre le salut. L’équipe a fait une excellente première partie de la saison et nous devons continuer comme ça, à partir du match avec lesEmpoli».