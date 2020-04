“Je veux devenir un drapeau de Rome. Je dois beaucoup à Di Francesco et Mancini”

Nicolò Zaniolo il travaille à domicile pour se remettre de la blessure grave qu’il a subie lors du match de Serie A contre la Juventus. Le milieu de terrain du Rome, “Chanceux” dans le report de l’Européen qu’il n’aurait pas pu jouer cet été, a été interviewé par Sky Sport.

Les mots de Zaniolo

«Je voudrais devenir un drapeau de Rome, mais maintenant je dois réfléchir et revenir. Ma volonté est de rester ici le plus longtemps possible. J’ai trouvé un énorme club avec d’énormes fans. La ville est fantastique, elle peut t’aimer et vit du football, j’ai trouvé des gens fantastiques. Je vis très bien et j’ai aussi retrouvé ma copine. Je dois beaucoup à Rome. Totti? C’est pour tous le symbole de Rome. Lui et De Rossi sont des symboles que nous aurons du mal à égaler. Est-ce que la chemise numéro 10? Ce serait impossible, ma chemise a 22 ans et je suis content de l’avoir. “

Puis sur la blessure: “Nous sommes dans le troisième mois de récupération. Mon idée est qu’un jour, c’est toujours mieux que moins. Le genou doit être à 100% et si j’y parviens, je serai le plus heureux de terminer le championnat avec mon équipe. Quand je me suis blessé, beaucoup de mes compagnons m’ont dit que cela m’aiderait à grandir en tant que personne. Je ne le croyais pas, mais cela vous fait mettre des choses importantes sur la table. Cela m’a appris à travailler et à faire attention aux moindres détails que je n’avais peut-être pas faits auparavant ».

Rappelant le début: «Je me souviens encore de la réunion technique avant le match contre le Real Madrid à 11 ans. L’entraîneur m’a demandé si j’étais prêt à jouer et j’ai dit oui, incrédule et inconscient. Je me souviens de toutes les balles que j’ai touchées et des actions que j’ai faites. Je n’avais même pas pensé à partir pour Madrid la veille. Di Francesco? Il m’a mis parmi les adultes, m’a fait comprendre le travail de la semaine. Je lui dois autant que je dois à Mancini qui m’a convoqué immédiatement sans même jouer à un jeu parmi les professionnels. Je ne cache pas que quand il m’a appelé dans l’équipe nationale, je n’y croyais pas. Le premier jour à Coverciano ressemblait à un terrain de jeu, j’ai vu des champions à gauche et à droite. Cela ne me semblait pas vrai. “

En terminant la relation avec Fonseca et Di Biagio: «À Rome, l’entraîneur m’a immédiatement parlé et m’a dit quoi améliorer. J’ai suivi ses instructions, il est fantastique et préparé. Cela dit toutes les choses en face. Il est le bon technicien pour Roma et notre groupe. Le rôle? Je n’avais jamais fait le bon extérieur, toujours milieu de terrain ou milieu de terrain offensif. Je me sens très bien car je suis toujours devant la porte et je peux marquer. Mezzala et le milieu de terrain sont des rôles que je connais bien, mais pour l’instant j’aime l’extérieur droit. Di Biagio chez les moins de 21 ans? C’était 2 ou 3 jours de suite que nous étions en retard pour la réunion technique. C’était un mauvais moment, j’étais mentalement et physiquement épuisé et je me suis laissé aller. Cette chose m’a beaucoup appris sur le comportement et les conséquences. Di Biagio a choisi à juste titre de donner un signal au groupe et de nous laisser de côté, j’ai compris quelle était l’erreur. “