Julian Nagelsmann, entraîneur du RB Leipzig, a parié dimanche pour s’éloigner “de la pensée égoïste du football” et a souligné qu’en Allemagne il existe des secteurs de l’emploi “que la crise affecte beaucoup plus profondément” que le football, faisant allusion aux conséquences économiques de la pandémie par COVID-19.

04/05/2020 à 18:32

CEST

SPORT.es

“J’ai beaucoup d’amis qui sont autonomes et qui sont beaucoup plus profondément touchés par la crise. Je veux m’éloigner de la pensée égoïste du football”, a-t-il déclaré. Nagelsmann dans une interview publiée par le journal «Bild».

“J’essaie de faire un don à différents endroits. Par exemple, je soutiens un projet de Florian Neuhaus. Nous venons de la même région “, a déclaré l’entraîneur du RB Leipzig, en référence au joueur du Borussia Mönchengladbach.

Le club de Leipzig promeut également une campagne de solidarité sous le hashtag #WirAlle. “Entre autres, nous aidons les institutions sociales et c’est là que j’apporte ma contribution”, a-t-il déclaré. Nagelsmann.

En revanche, il a critiqué le transfert de footballeurs en été pour qu’il soit interdit. “Nous avons besoin d’argent pour circuler dans le football et d’une certaine efficacité économique”, a-t-il déclaré. “Il y a un marché et des contrats. Cela ne changera pas à cause du coronavirus”, a-t-il souligné.

Cependant, un éventuel report de la période de transfert a été jugé adéquat. “Peut-être un peu plus court ou plus tard dans l’année”, a-t-il ajouté. Nagelsmann, pensant à une Bundesliga avec neuf jours à venir.