“Je veux obtenir une place dans l’équipe nationale”

L’Espagnol Luis Alberto, le milieu de terrain de la Lazio, a exprimé son désir de revenir en compétition en Serie A et a reconnu qu’il souhaitait bien terminer l’année pour obtenir l’appel de Luis Enrique dans l’équipe espagnole.

16/04/2020

EFE

“Dans cette période, je parle beaucoup avec mes coéquipiers, nous sommes très proches. J’espère bien finir la Serie A pour conquérir une place dans l’équipe espagnole, notamment pour la Coupe d’Europe”, a-t-il déclaré. Luis Alberto dans une interview sur le site officiel de la Lazio.

“Je vais essayer de revenir encore plus fort qu’avant, mais l’important pour le moment est la santé. Je remercie les fans pour leur soutien”, a-t-il ajouté.

L’Espagnol, qui a marqué quatre buts et offert 12 passes décisives en Serie A, continue de s’entraîner à son domicile romain avec sa femme pour arriver préparé à la reprise de la compétition, interrompue depuis le 9 mars à cause du coronavirus. Sa Lazio est deuxième, à seulement un point du leader de la Juventus, et Luis Alberto Il veut tout donner pour être sacré champion d’Italie.

“Je suis impatient de revenir jouer, en ce moment je m’entraîne dans mon gymnase et je cours. Ce que je veux, c’est gagner des trophées. Maintenant nous sommes deuxièmes et nous devons nous battre jusqu’au bout”, a déclaré le milieu de terrain andalou.

“Le retour contre l’Atalanta (de 0-3 à 3-3 lors de la 8e journée) a changé notre saison. Cela nous a donné de l’enthousiasme pour les matchs suivants, que nous avons finalement gagnés (contre la Fiorentina, Turin et Milan)”, a-t-il ajouté.

Après le retour contre Atalanta, l’équipe de Simone inzaghi Il a ajouté 16 victoires et deux nuls au cours des 18 prochains matchs à seulement un point de l’avance.

Les grands avantages de Luis Alberto ils ont également favorisé la brillante saison de Ciro Immobile, qui a marqué 27 buts et est en bonne voie de battre le record de buts dans une saison de Serie A qui appartient à l’Argentine Gonzalo Higuaín (36).

“Immobile devra me faire un cadeau. Il devra dépenser beaucoup, peut-être qu’il m’achètera une montre. J’espère qu’il marquera 40 buts au plus vite”, a plaisanté l’Andalou.