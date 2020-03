“Je veux toujours que les fans de la meilleure équipe du monde soient heureux” »

Dimanche 01 mars 2020

Le protagoniste du classique où le Real Madrid a battu Barcelone était heureux de sa grande soirée, où il était en charge de l’ouverture du compte. Vinicius a remercié ses coéquipiers et a assuré que son moment allait arriver au bon moment.

Vinicius Junior était sans aucun doute l’un des joueurs les plus dominants du classique que le Real Madrid a battu Barcelone. Le Brésilien, qui a ouvert le compte à Santiago Bernabéu, était ravi et heureux de sa grande soirée, exprimant directement qu’il joue dans la meilleure équipe du monde.

Au moment de convertir le but et de libérer la joie dans la capitale espagnole, Vinicius a pointé du doigt le bouclier «merengue», auquel il a déclaré: «Je joue dans la meilleure équipe du monde et je veux toujours faire plaisir aux fans. Aujourd’hui, nous jouons très bien et nous devons continuer comme ça, jouer pour nous-mêmes ».

La fin de la «maison blanche» a également déclaré «c’est ma meilleure nuit. Je travaille toujours dur et je savais que j’allais arriver au bon moment. Avec Toni Kroos, nous le faisons toujours à l’entraînement et c’est finalement sorti. Je suis allé directement au but et Piqué vient de toucher le ballon », faisant allusion à un converti devant un Stegen Ter qui était brillant.

Enfin, il a commenté les mots qu’il avait croisés avec la collégiale Mateu Lahoz et ses compagnons les avaient après une belle journée. «Il m’a dit que je devais arrêter de parler aux autres joueurs, j’avais déjà une carte. Mais c’était bon pour le match. Mes collègues m’ont félicité mais nous sommes tous ceux qui doivent continuer comme ça. Nous voulons continuer notre travail et ce que Zidane attend de nous. »