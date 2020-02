“Je veux une performance autoritaire. Entré dans la phase …”

MADDALONI (CE). Ce sera certainement l’un des meilleurs matchs de la cinquième étape du groupe A de promotion. Le défi classique avec une saveur ancienne qui a fait l’histoire du football amateur de Campanie. Acerra-Maddalonese rappelle les émotions du passé dépoussiérées avec style dans cette saison qui voit les deux équipes déterminées à donner des résultats et des satisfactions à des fans passionnés.

ENTRE COUPE ET CHAMPIONNAT

Un match qui a déjà produit des émotions, des sourires et de l’amertume et qui revient sur la scène pour la quatrième fois en quelques mois. Le succès du match aller Maddalonese qui avec un premier semestre super réussi à déchirer le granit Toro, puis la double comparaison de Coupe de Campanie disputé entre les controverses d’arbitrage et le psychodrame de la loterie de tirs au but qui a entraîné le retrait de la passeAcerra après 180 minutes de revers devant (Napolitains qui a ensuite poursuivi le chemin et qui affrontera bientôt la demi-finale du tournoi). Le cercle se termine avec le match retour prévu samedi après-midi au stade “Iorio” de Casalnuovo (coup d’envoi à 15h00, arbitre trapanais de Salerne) qui arrive à un moment passionnant pour les deux équipes. Acerrana avec le vent à l’arrière dans la zone des séries éliminatoires avec un quatrième enfant de quatre victoires lors des cinq derniers matchs et un état de forme qui fait les garçons de l’entraîneur Bon l’équipe la plus redoutable du moment. D’un autre côté, un Maddalonais redécouvert fermement à la deuxième place du classement qui, samedi dernier sur le magnifique terrain de jeu du “De Cicco” de Sant ‘Anastasia, a dissipé le voyage tabou qui a duré trois mois et devenait une petite obsession. Les entraîneurs forcés de révolutionner leurs échiquiers. Pour Acerrana, le coup est venu du juge sportif avec les disqualifications des meilleurs joueurs comme Sais et De Micco et “sous” peperino Pragliarola.

L’ANALYSE DE MISTER

Maddalonese qui évalue les conditions de Della Ventura et Pingue aux prises avec de petits problèmes physiques qui pourraient priver le milieu de terrain de la grenade de deux grands noms. “J’ai une équipe fantastique composée de grands hommes qui donnent leur moral sur le terrain quand ils sont remis en question. Nous sommes entrés – commente le coach Francesco Portone – dans l’un des moments les plus délicats de la saison et nous devons affronter chaque adversaire avec une attitude autoritaire “. Acerrana, qui pour sa part, cherchera une victoire prestigieuse pour conforter ce qui était l’objectif déclaré du début de saison, à savoir atteindre la qualification pour les éliminatoires. Les trois points marqués au dernier tour sur le terrain difficile de Cellole sont la meilleure carte de visite possible. Il sera définitivement vendu dans les stands. Le tout assaisonné d’une pincée de sentiment avec le directeur sportif de l’Acerrana, Carlo Di Vico, éternel cœur maddalonais, récemment décerné à l’occasion de la fête du centenaire.

Auteur:

Vincenzo Lombardi