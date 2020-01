“Je viens me casser la tête si nécessaire” »Football Press

Mercredi 15 janvier 2020

Christian Bravo, nouveau joueur de Peñarol de Montevideo, a été officiellement présenté par son club après l’annonce de son arrivée cet après-midi (1/15). Bravo a déclaré que “c’est le club le plus important” de sa carrière et qu’il fera tout ce qui est nécessaire pour montrer sa valeur sur le terrain.

Christian Bravo, un tout nouveau renfort de Peñarol de Diego Forlán, a pris la parole à son arrivée dans l’équipe «charbon». Dans une vidéo mise en ligne par le club sur leurs réseaux sociaux, le national est vu en train de poser avec le maillot du «Champion du siècle».

«C’est la chose la plus importante qui soit arrivée dans ma carrière. C’est le plus grand club que je dois être. Imaginez ce que c’est qu’un joueur de marcher sur ce stade et de porter ce maillot, ce qui est une très grande responsabilité. Mais je viens avec tout le désir et la disponibilité de me casser la tête pour cette chemise », a expliqué Bravo dans ses premiers mots comme« charbon ».

Sur ce que cela signifie pour lui d’être dirigé par Diego Forlán, Bravo n’a pas caché son bonheur et a affirmé que «nous savons tous ce qu’il était en tant que joueur. La spectaculaire Coupe du monde qui a été envoyée. Cela ajoute plus, cela vous donne plus de griffe et de conviction d’être ici. »

Enfin, «Chicota» a envoyé un message aux fans de Peñarol et a dit qu’il espère «ne pas décevoir» les fans et que «je prends ce maillot comme la plus grande responsabilité de ma carrière».