“Je voudrais être président de l’AFA” »Presse football

Mercredi 22 avril 2020

La ‘Brujita’ a exprimé son désir de devenir à un moment donné le meilleur leader du football argentin, car elle estime que de nombreux éléments de développement doivent être étendus à travers le pays pour faire grandir les clubs. De plus, il a critiqué la restructuration du championnat.

Avec l’idée claire de donner un saut de qualité au football argentin, Juan Sebastián Verón, président des Estudiantes de la Plata, a révélé que l’un de ses souhaits est de devenir président de l’AFA, quelque chose à apporter avec la connaissance que tous les clubs devraient avoir .

“À un moment donné, je voudrais être le président du football argentin. Aujourd’hui, il y a un problème éducatif et nutritionnel qui doit être porté partout, ce qui aide l’athlète. La partie politique et la place que vous occupez sont importantes dans cette avancée », a déclaré la« Brujita »lors d’une conversation avec Fox Sports.

Dans le même temps, l’ancien milieu de terrain n’a pas hésité à critiquer à nouveau la direction de la Superliga pour les changements qui sont proposés pour le football argentin pour la saison à venir. “Aujourd’hui, nous parlons de déclins et de revenir à des tournois de 30 équipes, au lieu d’aller de l’avant et de parler d’autres choses”, a-t-il déclaré.

D’autre part, Verón a évoqué sa relation avec Maradona et les pelas qui les séparaient autrefois. «Le temps guérit toutes les blessures et ramène ces liens. Je ne me bats pas avec Maradona et je n’ai jamais eu un mot, j’ai peut-être eu une réponse », a-t-il conclu.