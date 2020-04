“Je voudrais prendre ma retraite en Argentine et j’espère que cela peut être dans une équipe comme Boca”, a reconnu Emiliano Insúa

Emiliano Insúa fait les divisions inférieures La bouche, mais avec seulement 18 ans et sans avoir fait ses débuts, il est allé à Liverpool (Angleterre). Depuis, il a développé toute sa carrière dans L’Europe jusqu’en 2020, année de son arrivée LA Galaxy de la MLS (États Unis).

À 31 ans, il a admis qu’il aimerait terminer sa carrière à “Xeneize”. “Je voudrais prendre ma retraite en Argentine et j’espère que cela peut être dans une équipe comme La bouche, où j’ai eu l’occasion de profiter de 10 ans là-bas et de grandir en tant que joueur “, a-t-il déclaré.

“Dans La bouche J’ai été éduquée et j’ai eu l’épine de ne pas pouvoir y faire mes débuts car cela aurait été un bon prix pour tant de sacrifices sur tant d’années. J’espère que cela peut arriver “, a-t-il souligné Insua.

Quoi qu’il en soit, il a averti qu’il y aurait un problème familial s’ils l’appelaient de La bouche y Rivière. “Dans ma famille, il est divisé, il y a un mélange de La bouche y Rivière. S’ils m’appellent Gallardo y Riquelme il y a un problème de famille “, at-il gloussé.

Pendant ce temps, au milieu des rumeurs qui Edinson Cavani à La boucheInsúa a déclaré que Cristian Rodríguez avait également fait part de sa sympathie pour le club. “Une fois Cebolla Rodríguez m’a dit qu’il aimerait jouer à Boca”, a-t-il surpris. “Cebolla”, 34 ans, a porté la chemise Independiente entre 2015 et 2016.

Le présent trouve Insúa dans le LA Galaxy dirigé par Guillermo Barros Schelotto. “Il est très professionnel, travaille très dur et les séances d’entraînement sont très intenses”, a-t-il déclaré en dialogue avec Crack Deportivo.

Enfin, il se souvient de son passage au Athlète de Madrid de Diego Simeone. “Le Cholo c’est l’extrême intensité. J’ai passé une année et demie fantastique. Je suis arrivé et après six mois, nous avons gagné la Copa del Rey, l’année suivante la Ligue, nous avons atteint la finale de la Ligue des Champions, Super Cup … “, a terminé Insúa.