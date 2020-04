«Je voudrais rejouer Napoli-Lecce. Benevento? La Serie A mérite ”

Le capitaine du Naples, Lorenzo Insigne, a accordé une interview aux microphones de Radio Kiss Kiss, la radio officielle de la société Campania. Le numéro 24 napolitain a commenté cette période d’urgence et a déclaré que l’équipe travaille pour être prête.

Quant au national, Insigne a parlé du voisin européen et sa relation particulière avec Gattuso et avec son frère Roberto, attaquant de la Benevento. Insigne a ajouté que les sorciers méritent une promotion en Serie A pour ce qu’ils ont montré cette année.

L’interview complète par Insigne

Vous manquez le terrain? “Oui, beaucoup. Mais pas seulement pour moi, je crois tout le monde. Nous faisons un gros sacrifice et nous devons continuer à le faire jusqu’à ce que tout se termine. L’important, c’est la santé. Nous nous entraînons à la maison. Maintenant, je préfère m’entraîner dehors sur le balcon, alors tout sera récupéré dès que possible “.

Quel genre d’entraînement fais-tu? «Nous sommes en contact avec le personnel de l’entraîneur. Nous travaillons dur, c’est juste parce que rester en forme est impliqué dans notre profession. Nous faisons des tapis roulants et de la force quand vous en avez besoin. “

Quelle est votre relation avec Gattuso? Vous semblez renaître avec lui. «Dès le premier jour de son arrivée, il m’a immédiatement parlé, lui a fait sentir important. C’était une bonne chose pour moi. Ensuite, j’ai une belle relation avec lui. Étant en quarantaine, nous entendons souvent parler de formation et de toutes les autres questions. “

Tavecchio a dit que vous jouiez aux bouteilles en France. «Oui, nous étions en France, à Montpellier, en retraite pour les Championnats d’Europe. Il y avait une chambre dans un hôtel pour nous de passer du temps après l’entraînement. Immobile, El Shaarawy et Florenzi jouaient. Nous avons eu beaucoup de rires ensemble. J’espère vous voir bientôt et embrasser le président. »

D’un point de vue national, une année est-elle plus avantageuse pour vous? “Je suis d’accord avec Mancini: un an de plus, c’est mieux. Nous aurons plus d’expérience, une plus grande prise de conscience. Ensuite, nous récupérerons également quelques blessures et ce sera bien. Si nous pouvions faire un grand Européen cette année, je suis convaincu que nous pourrons aller au fond même l’année prochaine. ”

Entendez-vous souvent vos coéquipiers en tant que capitaine? «Nous entendons souvent le groupe, nous plaisantons entre nous, parmi ceux qui se rasent les cheveux, qui barbes. Hier je les ai entendus et je leur ai dit de se calmer, de s’entraîner pour être prêt quand on repart, pour repartir d’où on s’est arrêté “.

Lors des derniers matchs, vous avez pris un bon départ. «Nous nous en sortions bien. Mais si je repense au match avec Lecce … j’aimerais recommencer car nous n’avons pas bien fait, gaspillant de nombreuses opportunités. Mais nous avons aussi eu de grands matchs, comme avec Barcelone. Et c’est grâce à l’entraîneur et au staff qui nous ont le mieux préparés à affronter ces matches “.

Avez-vous une meilleure pizza au four ou un coup de pied droit? «Ma femme et mes enfants m’ont complimenté. Je ne l’ai pas raté car je dois garder la ligne. Mais je préfère tourner autour … “.

Son frère Roberto Insigne, qui prétend être un fan, demande les ingrédients de la pizza. «Il n’est pas fan. Il est mon frère, c’est normal que je le reconnaisse (rires, ndlr). Je lui donne la recette, mais je veux une vidéo d’elle alors qu’elle prépare la pizza. Mais vous devez le préparer Roberto, ne laissez pas les autres le faire! Voulez-vous les ingrédients? “.

Votre frère est également bon au tir. “Mais il doit encore s’améliorer un peu …”.

De doux mots viennent de son frère Roberto à Lorenzo, qui répond comme suit: «Vous m’excitez. Je connais ces choses parce qu’il me les dit souvent aussi. Il doit continuer à travailler, il a donc toutes les qualités et le potentiel pour devenir champion. “

Et puis Bénévent mérite de revenir en Serie A: «Oui, ça le mérite vraiment. Il n’y a jamais eu un détachement aussi fort en Serie B avec le second “.

Più marteau Gattuso ou Inzaghi de Bénévent à votre avis? «Gattuso est un marteau quand il le faut. Avant l’entraînement, il plaisante et rit, mais quand vous entrez sur le terrain, il est juste de se concentrer tout le temps sur l’entraînement. “

Un appel pour Pâques? “Pour nous, les Napolitains de Pâques et le lundi de Pâques sont une occasion de s’amuser, mais cette année, nous devons respecter les règles et rester à la maison. Nous manquons la dernière étape pour tout surmonter et nous ne devons pas tout gâcher maintenant. Quand tout sera terminé, il sera temps de récupérer et de célébrer tous ensemble “.