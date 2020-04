“Je voudrais revenir à Rome. Dans le futur, je pourrais devenir entraîneur”

Il est temps coronavirus, c’est l’heure d’Instagram en direct. Radja Nainggolan, comme de nombreux collègues de Serie A et au-delà, ont parlé du passé, du présent et du futur en direct sur leur profil IG: voici les déclarations de la Gazzetta dello Sport.

“Quelqu’un à Rome a fait des choses à mon insu”

«S’il y avait des conditions, j’aimerais retourner à Rome. J’ai passé un très bon moment là-bas, c’était mon monde naturel. Il n’y a rien de tel que le derby de Rome. Je suis parti parce que quelqu’un a fait des choses à mon insu et, compte tenu de ma façon de faire, je n’accepte pas ces choses et j’ai alors décidé où aller. Coronavirus? Si cela ne tenait qu’à moi, je recommencerais à jouer si je le pouvais. Être à la maison comme ça n’est pas pour moi. ”

De retour à rossoblu: “Après l’Inter, j’ai choisi Cagliari parce que c’est une place où j’ai grandi, où j’ai de la famille et des amis et parce que le président Giulini m’a appelé plusieurs fois pour me parler du projet et me dire combien il croyait en moi. Ici, j’ai grandi grâce à Daniele Conti et Alessandro Agostini. Un jour, ils m’ont emmené dans les vestiaires, j’ai pensé qu’ils voulaient me battre et ils m’ont plutôt parlé. De là, j’ai fait une séquence droite après une période compliquée. C’était difficile de quitter Cagliari au début, et je n’ai pas choisi Rome pour l’argent mais parce que j’aimais l’environnement Giallorossi. Jamais à la Juventus? Je le pense toujours. J’ai beaucoup d’amis qui jouent là-bas, comme Pjanic, mais comme je suis, je fais mieux de perdre un titre de leader que d’en gagner 10 en tant que réserve “.

À propos de la saison en cours: «Tout a changé depuis Cagliari-Lazio. Je savais que tôt ou tard cette séquence de résultats utiles devait cesser, mais la façon dont cela s’est produit nous a fait perdre confiance. Nous perdons peut-être contre la Lazio, cependant, la façon dont cette défaite est survenue nous a laissé quelque chose à l’intérieur. Si on recommençait à jouer, ce serait une musique complètement différente et ce serait étrange avec des jeux à huis clos. Scudetto? Je pense que la Juventus est toujours la favorite, mais attention à la Lazio qui a déjà fait quelque chose d’extraordinaire. Dans le football, ne dites jamais jamais, la Juve perdra tôt ou tard un titre de champion. Inter? Juste derrière. C’est une équipe très différente de l’année dernière, très physique et avec des joueurs très forts comme Lukaku. Conte est quelqu’un qui m’a toujours dit des choses en face. Il fait une formation exténuante et en un mois, il a donné son visage à l’Inter. “

Puis la conclusion: «J’ai toujours dit que je ne resterais pas dans le monde du football, une fois que j’aurais raccroché. Mais à Cagliari cette année, j’ai compris l’importance des sénateurs pour les jeunes. Alors peut-être que j’aimerais former les enfants. Ma femme? Elle va beaucoup mieux, même si dans cette situation ce n’est pas facile pour elle car elle a un système immunitaire plus faible que les autres “.