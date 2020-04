“Je voudrais terminer ma carrière dans la Lazio. J’ai été proche de Naples et de l’Atletico”

Ciro bâtiment 360 °. L’attaquant du Lazio il a parlé en direct sur Instagram avec son ami Damiano “Er Faina”, retraçant les principales étapes de sa carrière et révélant des plans pour l’avenir.

“Inzaghi technique complet comme Klopp”

«J’étais proche de Napoli et jusqu’à ce que j’arrive en Lazio, j’espérais y jouer. Mais je me suis tellement bien retrouvé ici que je n’y ai plus pensé, cela n’aurait même pas été correct pour les fans de Biancocelesti. Je pense déjà à ce que nous ferons de cette chemise à l’avenir. Je ne sais pas si je vais terminer ma carrière ici, peut-être qu’à 33 ans, la Lazio sera si forte qu’elle aura besoin de joueurs importants qui sont toujours capables de rester à des niveaux élevés. Je ne veux pas être un fardeau. J’aimerais toujours. Tant que je porterai cette chemise, je ferai de mon mieux. Ils me donnent souvent de la Juventus parce que je ne suis pas allé jouer à Naples, mais ce n’est pas comme ça ».

Et puis: “Je suis parti à l’étranger car j’avais deux propositions: le Borussia Dortmund et l’Atletico Madrid. J’ai aimé les deux, mais j’avais déjà un accord avec les Allemands et je n’avais pas envie de retirer le mot. Le Borussia avait Klopp, avait fait la finale de la Ligue des champions et remporté un championnat. C’était un escadron. Cette année-là, ça ne s’est pas passé comme je le voulais, mais ça ne s’est pas mal passé. J’ai fait 10 buts au total, il me manquait un peu plus que les résultats pourraient nous donner. Klopp? Il est très fort, un amateur de football. J’ai aimé travailler avec lui, j’ai toujours dit que j’aurais aimé travailler avec lui dans mon meilleur moment. Parlons d’un coach complet, il a tout. Nous avons Inzaghi et je dis qu’il est un entraîneur européen pour cette raison, car il est aussi complet que Klopp. Les deux se ressemblent en termes de motivation, même s’ils agissent différemment. “

En conclusion: «Lorsque la Lazio m’a appelé, j’étais à Séville parce que je revenais du prêt de Turin. J’étais content, je voulais venir à tout prix. C’était une opportunité pour moi, j’ai aimé l’équipe et l’entraîneur. Avec cette chemise j’ai tout de suite compris que je pouvais bien faire, je me suis tout de suite bien trouvé, intégré dès le départ. C’était comme si ce groupe me connaissait depuis longtemps. Inzaghi est l’entraîneur avec qui je me suis mieux retrouvé. La discussion pour le remplacement? Ce n’est pas moi, c’était un comportement dicté par le moment, j’ai mal réagi. Je savais au fond que le connaître me pardonnerait. Inzaghi a bien géré la situation, le banc avec l’Inter avait raison. Nous avons beaucoup parlé pendant ce temps et nous l’avons résolu. Il n’était pas non plus nécessaire de faire la paix, il me connaît et je le connais. “