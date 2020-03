Jean-Clair Todibo «se sent bien» à Schalke après le déménagement à Barcelone

Jean-Clair Todibo dit qu’il se sent bien en Bundesliga avec Schalke après avoir changé de Barcelone lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Le défenseur est passé en prêt jusqu’à fin juin avec une option d’achat pour 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de compléments.

Il a ensuite joué sept fois dans toutes les compétitions pour l’équipe de David Wagner et a expliqué comment il s’était installé à la Veltins-Arena.

“Très bien. Tout bon. Je me suis bien installé avec l’équipe, je me sens bien. Tout ce qui nous manque en ce moment, ce sont des victoires – nous sommes actuellement dans une période un peu difficile, mais cela arrivera bien à temps. “

«Je pense que je me suis amélioré petit à petit en championnat. Il y a eu un moment où je n’avais pas l’habitude de jouer semaine après semaine. Mais j’y suis retourné petit à petit, et maintenant ça va bien. Mais si nous ne gagnons pas, je ne suis jamais content.

«J’ai toujours su que la Bundesliga était une très bonne ligue. Et je ne me suis pas trompé à mon arrivée – c’est une très bonne ligue, très intense et de grande qualité. Je l’aime beaucoup ici. “

Source | Bundesliga

Todibo semble assez heureux à Schalke mais la grande question est de savoir si le club prendra son option d’achat à la fin de la saison.

Cela peut dépendre en grande partie de la reprise du football européen et du temps de jeu que Todibo voit. La Bundesliga a été suspendue jusqu’au 2 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, mais rien ne garantit qu’elle reviendra le mois prochain.