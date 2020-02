Jean-Kevin Augustin en tête

LEEDS, ANGLETERRE – 28 JANVIER: Jean-Kevin Augustin de Leeds United avant le match de championnat Sky Bet entre Leeds United et Millwall à Elland Road le 28 janvier 2020 à Leeds, en Angleterre. (Photo de George Wood / .)

La fenêtre étant maintenant fermée, les clubs de deuxième division anglaise ne peuvent plus réajuster leurs équipes en vue de la deuxième moitié de la saison. Il y a eu plusieurs ajouts de haut niveau effectués par les équipes du championnat dans la fenêtre de transfert de janvier, pas plus que le déménagement de Jean-Kevin Augustin à Leeds United. Last Word On Football évalue les trois meilleures signatures faites par les clubs du championnat en janvier.

Les trois meilleures signatures de championnat de la fenêtre de transfert de janvier

Jean-Kevin Augustin – Leeds United

Dans l’histoire du Championnat, il est difficile de penser à beaucoup plus de signatures de haut niveau qu’Augustin rejoignant Leeds.

Le Français aurait été une cible pour Manchester United, mais il a insisté pour passer à Elland Road. Ce n’est qu’initialement une signature de prêt. Mais, si l’équipe de Marcelo Bielsa est promue, il est probable que le joueur de 22 ans rejoindra de manière permanente.

Quel que soit son profil, il arrive à Leeds avec un point à prouver. Pendant son temps prêté à Monaco durant la première moitié de cette saison, il a inscrit un but solitaire. La saison dernière, il n’a marqué que six fois.

En conséquence, Leeds espère que sa nouvelle signature pourra démarrer sur le terrain; le club cherche à mettre fin à son retour tant attendu en Premier League.

Nahki Wells – Bristol City

Sous le nez des rivaux du championnat Queens Park Rangers, Bristol City a achevé la signature de Nahki Wells de Burnley tard dans la fenêtre.

Le joueur de 29 ans a passé la première moitié de la saison en prêt avec QPR, marquant 15 fois en 29 matches.

Se rapprocher de 20 buts par saison exige généralement des frais supplémentaires pour les attaquants du jeu moderne. Cependant, Wells aurait exigé des frais de seulement 5 millions de livres sterling.

L’expérience régulière de Wells en tant que marqueur de but dans le championnat est sans aucun doute ce qui a convaincu les Robins qu’il pouvait être l’homme pour les aider à gagner une promotion; il a atteint deux chiffres en trois saisons consécutives de 2014 à 2017.

En plus de marquer des buts, le manager Lee Johnson espère que Wells pourra aider à améliorer les performances de ses attaquants actuels avec la concurrence supplémentaire. Famara Diedhiou est la meilleure buteuse actuelle à Ashton Gate cette saison avec 10 buts.

Kamil Grosicki – Albion de West Bromwich

L’international polonais est passé sous le radar à Hull City en raison de la montée de Jarrod Bowen, qui a également quitté les Tigres cette fenêtre.

En fait, au cours des deux dernières saisons et demie au stade KCOM, Kamil Grosicki a produit les meilleures figures offensives de sa carrière. La saison 2017-18 l’a vu enregistrer neuf buts et cinq passes décisives en 38 apparitions; la saison suivante l’a vu marquer neuf fois une fois, tout en aidant ses coéquipiers 12 fois. Même au cours de la première moitié de la saison en cours, il a marqué huit fois dans toutes les compétitions pour l’équipe de Grant McCann.

En conséquence, malgré son âge croissant – il aura 32 ans en juin – West Brom a pris un coup de pied sur lui pour les aider à retourner en Premier League. Bien que son contrat se termine jusqu’en juin 2021, il fera tout ce qu’il peut pour aider les Baggies à atteindre leurs objectifs à court terme.

