Jermain Defoe décrit l’homme oublié amené aux Rangers par Steven Gerrard comme incroyable et brillant – HITC

L’attaquant des Rangers discutait de ce que c’était pour les joueurs de Steven Gerrard de rester loin d’Ibrox.

L’attaquant des Rangers Jermain Defoe a félicité un membre du personnel de Steven Gerrard pour avoir maintenu les joueurs du Gers en forme pendant le hiatus du football.

Les Rangers ont joué pour la dernière fois le 12 mars contre le Bayer Leverkusen, la saison suspendue peu de temps après avoir succombé à la crise sanitaire mondiale.

En plus de voir leurs matches reportés, les joueurs de tous les clubs britanniques sont obligés de s’entraîner de manière isolée, afin de stopper la propagation du virus.

Mais pour ceux qui sont sur les livres des Rangers, il n’y a aucune chance de ralentir – grâce au programme établi par le chef du club de fitness, Jordan Milsom.

Interrogé sur la façon dont lui et ses coéquipiers d’Ibrox s’en sortent en l’absence de football, Defoe a déclaré Talksport plus tôt: “Heureusement, nous avons un chat en groupe, et c’est assez drôle. Donc, nous collons tous ensemble, plaisantons sur le chat en groupe comme vous pouvez l’imaginer.

«Le club a fait des merveilles, la science du sport est à un autre niveau. Nous avons une application où tous les joueurs, tout le monde a des programmes individuels et tous les joueurs téléchargent leurs programmes individuels sur l’application, puis tout revient à l’équipe des sciences du sport afin qu’ils sachent exactement ce que nous faisons.

«Jordan Milsom – il est incroyable d’être juste. Il était à Liverpool avec le manager (Gerrard). Il est brillant, il est pratique. “

Rien n’indique pour l’instant combien de temps les restrictions actuelles resteront en place, sans mentionner si oui ou non la saison sera autorisée à se poursuivre ou à être radiée entièrement.

Mais les indications suggèrent que ce sera plus tard que plus tôt.

Defoe a également eu des mots aimables à dire à propos d’un autre membre du personnel des Rangers, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien.