Jermaine Jenas explique où Mourinho a mal tourné à Tottenham

Jermaine Jenas a expliqué où il pensait que Jose Mourinho avait mal tourné pendant son mandat de manager de Tottenham Hotspur au milieu de leurs mauvais résultats.

Les Spurs ont lutté pour la forme sous l’entraîneur portugais depuis qu’il a remplacé Mauricio Pochettino en novembre dernier, en gagnant huit, en tirant trois et en perdant six de ses 17 matches de championnat en charge jusqu’à présent.

Le club de Londres a également été éliminé de la Ligue des champions après une défaite de 4-0 au RB Leipzig, alors qu’ils ont également été éliminés de la FA Cup après avoir perdu à domicile contre Norwich aux tirs au but.

Cela a conduit à poser des questions sur la direction que prennent les Spurs, avec la décision de nommer Mourinho recevoir les critiques des fans et des médias.

Et Jenas, qui a disputé 155 matches avec le club entre 2005 et 2013, estime que la principale erreur de l’ancien patron de Manchester United et du Real Madrid a été son attitude négative à la suite de mauvais résultats et de blessures infligées à des joueurs clés.

Le Daily Express le cite: «Ce que je n’aime pas chez Jose en ce moment, c’est la négativité. Je pense qu’il a été beaucoup trop négatif en ce qui concerne le message qu’il a envoyé aux joueurs.

“Je sais que nous avons des blessures à Kane, je sais que Son est blessé et maintenant [Steven] Bergwijn, mais je pense qu’il faut une structure plus positive pour les joueurs. »

Jenas estime également qu’un manque d’identité nuit aux performances, le spécialiste disant qu’il n’est pas sûr du style de football que son ancienne équipe essaie de jouer.

«Je ne vois toujours pas ce que l’équipe est et comment elle essaie de jouer. S’agit-il d’une équipe de passage? S’agit-il d’une équipe pressante? S’agit-il d’une équipe qui joue en profondeur et tente de contre-attaquer? », A-t-il ajouté.

“Je ne vois pas de match en match, et je ne peux pas vous dire de match en match, quelle équipe il va mettre. Il a eu la meilleure partie de six mi-temps face à Burnley. »

Les Spurs se retrouvent actuellement en huitième place, sept points derrière Chelsea en quatrième, et devront voir une énorme amélioration dans un certain nombre de domaines s’ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

