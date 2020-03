Jerome Boateng, Javi Martinez et Tolisso devraient quitter le Bayern Munich

Per Sport Bild, Jerome Boateng et Javi Martinez ainsi que le polyvalent Corentin Tolisso sont des candidats qui seront vendus à la fin de la saison par le Bayern Munich.

Cette nouvelle n’est pas une surprise. La rumeur veut que les deux vétérans partent en raison de leur âge et du déclin de leur jeu. Étant donné que chacun n’a plus qu’un an sur son contrat et que le club cherche de nouvelles options comme remplaçants pour la prochaine saison – Dayot Upamecano, Adrian Fein – il serait judicieux de les vendre cet été.

Plutôt qu’une baisse de forme ou de capacités, la cause du départ de Tolisso est principalement attachée à son rang dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain empilé du Bayern. Alors que des blessures intermittentes ont empêché Tolisso de construire un rythme, des erreurs idiotes, étant donné le départ rare, n’ont pas beaucoup aidé son cas. Compte tenu de la forme actuelle de Thiago et Joshua Kimmich, avec Leon Goretzka juste derrière, Tolisso aura des minutes difficiles à surmonter par des blessures qui ont étonnamment épargné le milieu de terrain du Bayern cette saison.

Outre l’augmentation évidente des fonds pour le # BavarianMayhem2020, la vente de Tolisso ferait également de la place à Michael Cuisance et aux joueurs de l’académie tels que Sarpreet Singh, Oliver Batista-Meier et Loanee Adrian Fein, qui devrait revenir à Munich la saison prochaine.

Cela dit, Tolisso est une excellente pièce de profondeur dont la polyvalence au milieu de terrain sera difficile à remplacer. Il reste à voir si les cuivres du Bayern iraient de l’avant avec sa vente ou choisiraient de l’accueillir mieux qu’ils ne le sont actuellement.

Quelle serait votre position sur les joueurs ci-dessus? Faites-nous savoir dans un bref sondage ci-dessous:

