Jerry Yates retourne à Swindon Town en prêt

Tom Hamer d’Oldham Athletic et Jerry Yates de Swindon Town en action lors du match Sky Bet League 2 entre Swindon Town et Oldham Athletic au County Ground, Swindon le samedi 14 décembre 2019 (photo d’Eddie Garvey / MI News / NurPhoto via .)

Swindon Town a confirmé que l’attaquant Jerry Yates est retourné en prêt au club jusqu’à la fin de la saison.

Jerry Yates revient à Swindon Town en prêt

Retour rapide

Le joueur de 23 ans fait un retour rapide à Swindon, après avoir été rappelé par Rotherham pour seulement deux matchs.

Yates est venu en tant que remplaçant lors de la défaite 2-1 face à Peterborough United. il n’a pas réussi à faire le banc dans leur dernier match contre Ipswich Town.

L’attaquant a enduré une excellente première moitié de saison; il a marqué 13 fois pour aider les Robins à occuper la première place de la Ligue deux.

Son décompte de buts n’a été battu que par Eoin Doyle, qui est revenu à Bradford City après avoir été rappelé de son prêt avec Swindon.

Le retour de Yates à l’équipe de Richie Wellens aidera les clubs à pousser pour un retour en Ligue 1.

Swindon compte actuellement deux points d’avance au sommet de la Ligue deux; cinq points seulement séparent les quatre meilleures équipes.

Wellens espère pouvoir rebondir après sa défaite 3-1 contre Colchester United; ils affronteront Exeter City dans un affrontement au sommet de la table ce week-end.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site officiel de Swindon Town à son retour sur le terrain du comté, Yates a déclaré: «Je suis en train de bourdonner d’être de retour. Je veux aider ce club.

“J’ai adoré la première moitié de la saison et, pour être honnête, je ne peux pas attendre samedi.”

Pendant ce temps, le président Lee Power a déclaré: «J’ai l’impression que c’est la dernière pièce manquante du puzzle pour nous la semaine dernière.

«Nous sommes ravis de la clarté de la position de Jerry sur sa volonté d’être ici, de la contribution qu’il souhaite apporter à la seconde moitié de la saison et de son objectif de promotion.»

L’arrivée de Yates est la sixième signature de la fenêtre de transfert de janvier pour Swindon.

Photo principale

Intégrer à partir de .