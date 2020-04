“J’espère avoir une nouvelle possibilité à Independiente, on ne sait jamais”, a déclaré Pedro Troglio.

Pedro Troglio se trouve diriger la Olympia de HondurasMais, à partir de là, il s’est souvenu de son passage à Independiente pendant la saison 2007-08. “Je suis arrivé en 2007, avec seulement un an et demi en tant qu’entraîneur, recrue. C’était difficile à l’époque. J’avais terminé 16e du championnat précédent. Nous avons eu la chance de disputer 12 ou 13 dates au sommet, jusqu’à ce qu’ils se blessent trois ou quatre des joueurs importants “, at-il déclaré.

Dans le même temps, il a assuré qu’il aurait une autre chance au “Rouge”. “C’est difficile aujourd’hui, quand il y a une personne qui travaille, et une personne qui travaille comme Lucas Pusineri, que j’aime beaucoup. Il est difficile de parler d’un club. De toute évidence, Indépendant C’est un club qui séduit tout le monde. Nous parlons d’une équipe avec une histoire terrible “, a-t-il expliqué.

“Quand j’ai dû le réaliser, pour toute la famille c’était beau. J’espère que la vie ne passe pas si vite et j’ai une nouvelle possibilité un jour. On ne sait jamais. Tout ce que je veux aujourd’hui, c’est que Lucas se porte bien. Je l’aime beaucoup. Je l’ai eu comme joueur et j’ai créé une excellente relation. La seule chose qui compte pour moi, c’est qu’il est génial. Plus tard, le temps nous dira où nous allons en finir “, a-t-il déclaré.

Juste Troglio loué Pusineri. “En général, nous sommes toujours en contact. Il est venu voir nos séances d’entraînement. Nous avons une excellente relation. C’est un de ces leaders que l’on veut avoir, qu’il joue ou non. De là, j’ai réalisé qu’il était une personne de bon acabit”, a-t-il assuré en dialogue avec le programme du parti Amplitude Indépendante.

Enfin, il a évoqué le débarquement de Jorge Burruchaga en tant que manager. “Je le vois comme un barbare, pour ce qu’il était en tant que joueur, pour ce qu’il sait, ce qu’il était en tant qu’entraîneur. Il a toute la capacité, le charisme nécessaire. Plus tard, cela dépendra de la situation du club, de l’économie, de l’embauche de joueurs, en qui peut dépenser, combien “, at-il conclu.