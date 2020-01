“J’espère jouer et répondre aux attentes” »Football Press

Mardi 14 janvier 2020

L’ancien joueur de Colo Colo est arrivé dans la ville de Morelia et était déjà mis à la disposition du personnel d’entraîneurs commandé par Pablo Guede. Le «magicien» a donné ses premières impressions dans un accueil chaleureux et a déjà commencé à montrer ses tours dans l’herbe du stade Morelos.

Jorge Valdivia est arrivé au Mexique pour rejoindre la formation de son nouveau club, Monarcas Morelia. Le «magicien», qui est le renfort vedette de l’équipe dirigée par Pablo Guede, a montré ses premiers tours au stade Morelos et a livré ses premières déclarations en tant que joueur canarien.

“Heureux d’être ici, heureux de cette nouvelle opportunité et j’ai hâte de jouer et de répondre aux attentes non seulement des gens du club, mais aussi des fans”, a-t-il commencé en disant le flyer créatif à son arrivée à la Aéroport international de Morelia

«J’espère m’adapter rapidement à l’entraînement, mes coéquipiers, les rencontrer et qu’ils me connaissent aussi pour que je passe une bonne année et pouvoir répéter ce que l’équipe a fait l’année dernière, où elle a été éliminée en demi-finale en raison d’un problème de localisation dans le tableau », A conclu Valdivia.

L’ancienne équipe nationale et formée dans le Colo inférieur Colo pourrait faire ses débuts pour la deuxième date de la clôture de la Ligue MX, dans la difficile visite de Monarcas contre l’actuel champion de football mexicain, Monterrey.

