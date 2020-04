“J’espère pouvoir entraîner un jour la Roma, mais seulement si je deviens un bon entraîneur”

L’ancien capitaine rom Daniele De Rossi a récemment été interviewé lors de l’émission #CasaSkySport. De Rossi a parlé de nombreux sujets concernant sa carrière romaine et aussi la parenthèse finale en Argentine. Voici un extrait de l’interview.

“Je n’ai pas choisi de quitter Roma …”

Comment allez-vous?

“Eh bien, je suis un peu comme tout le monde. Je me sens un peu tendu, mais ça va passer, allez. Il y a des gens qui sont bien plus mal lotis. ”

Question d’Adani: en citant l’interview que nous avons faite il y a trois ans, nous avons conclu devant votre mer, à Ostie. Dans ces circonstances, je vous ai arraché une promesse, qui était de pouvoir former les Roms comme une ambition. Quel est l’objectif maintenant? Quelle voie avons-nous en tête?

«J’ai suivi un parcours de football qui n’est pas unique, mais rare. Jouer 20 ans en équipe ne se fait pas tous les jours. Je ne peux pas rêver de la même chose si je deviens entraîneur, il n’y a pas d’entraîneurs qui durent aussi longtemps. J’aimerais entraîner la Roma, mais je dois d’abord devenir entraîneur et pour ce faire, il y a un chemin de croissance dont tous les jeunes entraîneurs ont besoin. En quelques jours, je suis passé d’un ancien footballeur à un jeune entraîneur, je vois les choses avec une détente que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que footballeur. J’aimerais m’asseoir sur ce banc, mais je ne suis pas pressé d’y arriver demain. Je suppose, j’espère que cela se produira: cela se produira si je suis devenu un bon entraîneur et non parce que j’ai été un grand joueur dans cette équipe. ”

Sur le terrain, vous avez toujours pris des responsabilités, vous pouvez être défini comme un coach pour la façon dont vous avez parlé après les matchs, vous avez toujours mis votre visage dans les moments difficiles.

«Je vais commencer ce chemin non seulement parce que je le voudrais, mais parce que je pense que je peux le faire. En Italie, tout le monde réfléchit un peu, mais je pense que je peux le faire. J’ai toujours été bon, j’ai toujours été reconnu comme un leader, j’aurai un petit avantage, mais le coach est beaucoup plus, il prend des décisions, il met l’équipe sur le terrain, il choisit le staff, subit une pression que je n’ai jamais refusée , mais en tant qu’entraîneur, vous êtes seul contre tout le monde. Prenez-les comme entraîneurs … si vous perdez, c’est de votre faute, si vous gagnez, les joueurs sont bons. Nos entraîneurs ont toujours été soumis à ce type de jugement. ”

Quels ont été vos sentiments lors de la journée d’adieu?

“Je l’ai vécu avec une grande sérénité, je pense que c’est vu. Je n’ai pas fait semblant, je me suis excité à certains moments, pendant le match il y a eu des moments de vide. Pendant les pauses, je me suis retrouvé à ne rien faire, je me suis retourné et j’ai regardé ce qui avait été ma maison, j’ai pensé que je ne reverrais plus jamais cet endroit de ce point de vue. J’ai fait un voyage au fil des ans, j’ai dit de m’y préparer. Peu importe votre âge et ce que vous avez fait, ça fait mal à tout le monde, vous ressentez un sentiment de mélancolie, mais c’était important pour moi. J’avais ma famille proche, je voulais montrer que ce n’était pas une tragédie et que je partais avec le sourire, parce que j’étais content de ce qu’ils m’avaient fait devenir. ”

Votre dernier discours dans les vestiaires …

«Je ne prépare rien, j’y pense toujours 30 à 60 secondes avant. Ces salauds de mes camarades de classe m’ont applaudi même après un passage de 5 mètres (rires, ndlr). Je leur ai dit que ce n’était pas le derby du cœur, ce n’était pas un match d’adieu, mais un match de football, je voulais jouer un vrai match. Le fait qu’il se soit terminé 0-0 (en fait terminé 2-1, ndlr) signifiait cela ».

Avez-vous eu un rite superstitieux?

«J’en ai eu beaucoup au fil des ans, je les ai changés. Ils sont inutiles, commençons par ce point. Ils ne fonctionnent pas. Quand ils travaillent, c’est parce que vous ou votre équipe travaillez. Le seul que je n’ai jamais changé, ce sont les trois sauts quand nous étions tous alignés au milieu de terrain. J’avais l’habitude de sauter et de me pencher, cela a commencé il y a de nombreuses années comme si je voulais m’étirer, mais pas courir comme moi parce que vous ne gagnez rien (rires, ndlr) “.

Question d’Adani: vous n’avez pas choisi de quitter Rome pendant que vous avez choisi de quitter le football. La question concerne les deux situations: avez-vous le plus entendu parler des dirigeants de Rome? Quelle relation aviez-vous avec Riquelme à Boca?

«Je n’ai pas choisi de quitter la Roma et j’ai choisi de quitter le football. Ce fut deux moments difficiles, dans les deux, j’ai dû prendre des décisions que je ne voulais pas prendre, une fois parce que quelqu’un d’autre avait décidé et une autre parce que c’était la bonne chose pour ma famille. Ma famille a grandement profité du retour à la maison, à l’exception des deux derniers mois. Je n’ai pas entendu de cadres roms, j’en ai rencontré une fois, j’ai rencontré De Sanctis à Tre Fontane, l’autre jour un manager m’a écrit pour savoir comment j’étais, mais si vous parlez de chats pour un avenir, personne ne m’a appelé . Je n’appellerai personne non plus. La relation avec Roman était simple et directe. La première fois que je l’ai vu, je lui ai expliqué ma situation, je me suis senti obligé de lui dire. Il m’a dit qu’ils voulaient que je reste, qu’ils voulaient me régler physiquement et qu’ils me visaient. Me parler était un joueur qui avait été un exemple de la façon dont vous jouez le rôle, cela m’a rendu efficace. Je me suis entraîné 5-6 jours avec l’équipe, ils m’ont demandé de rester. Je leur ai dit que je partais demain, sinon je ne serais jamais parti. Là j’étais comme Dieu, j’étais trop bien. Cet endroit me manque, la population, c’est une nostalgie forte et pesante “.

Vidéo Marchisio: «Je voulais vous envoyer un gros câlin, vous féliciter pour ce que vous avez fait. Cela aurait été bien de jouer ensemble dans un club, vous serez toujours l’un des rares drapeaux du football italien. Je te donne bonne chance pour tout. “

«En attendant, je suis content de le voir, on se parle. Un garçon d’une sensibilité différente, il est celui qui prend la responsabilité des problèmes sociaux. Il met la bouche sur des choses que les footballeurs font à peine. Je l’ai rencontré pour la première fois dans un Roma-Empoli, lui et Giovinco nous ont mis en difficulté d’une manière embarrassante. J’ai dit qu’ils arriveraient en équipe nationale. À un certain moment de sa carrière, il est devenu médian, pour moi, il était fait pour ce rôle. Puis il a eu 2-3 blessures qui l’ont bloqué, mais parlons d’un joueur incroyable. L’Italie doit travailler sur ces rôles, nous avons du mal à trouver des joueurs comme lui, il semble que des joueurs intéressants émergent maintenant. ”

À quel point Sarah était-elle fondamentale dans votre voyage?

«Sarah n’a que ce défaut, qui est beaucoup plus social que moi, parfois je me retourne et je me fais prendre (rires, ndlr). Du point de vue humain, c’était fondamental, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui dit que sa femme est un ballast. Mais c’est une personne qui m’a beaucoup amélioré, comme l’humeur, le style de vie, la sérénité familiale. C’est à cette occasion où j’ai dû prendre une décision fondamentale, il m’a dit que je pouvais décider. Évidemment, il y avait des destinations plus ou moins bienvenues, mais elle était prête à accepter ma décision d’aller en Argentine. Elle est tombée amoureuse de l’Argentine avant moi, et elle ne m’a pas muselé quand nous sommes partis. En quelques mois, il avait créé une maison et une famille à Buenos Aires. Quand je dis que nous avons lutté, j’en parle. Nous avons regardé la Maison du papier, un personnage a dit deux mots argentins: nous nous sommes regardés et nous avons dit combien nous manquions. Cela m’est entré dans le cœur, mais il m’a donné des raisons de rentrer chez moi. ”

Pourquoi Boca?

«Je voudrais savoir si je parle à l’un des plus grands commentateurs ou à celui qui fait le débordement sur le lit (rires, ndlr). J’ai choisi Boca quand j’étais enfant, voyant applaudir, voir Maradona, qui était l’une de mes idoles. Je suis devenu passionné par lui, l’équipe et puis tout a changé pour ces fans. Tout le monde le sait, mais personne ne le sait. Je ne sais pas qui est le grand mas, mais qui donne de l’amour au mas est le Boca ».

Question de Federico Buffa: qu’avez-vous trouvé à Buenos Aires différent de ce que vous attendiez? Que voudrez-vous partager avec les nouveaux étudiants de cette expérience?

“L’expérience a été merveilleuse, mais pas seulement d’un point de vue humain. J’ai beaucoup appris et j’ai réalisé combien de talent, sans organisation, est gaspillé. Il faut les organiser pour les faire jouer ensemble sur le terrain, sinon ça devient une sorte de confusion, beau à regarder, mais toujours confusion. Réunir ces merveilles, ces chanteurs gauchers, ces joueurs rudes mais techniques, serait la première étape de toute équipe. Un entraîneur a réussi, Gallardo a réussi, il a des joueurs très forts et en ajoute un à chaque fois qu’il en perd un. Nous espérons que la dernière journée du dernier championnat a été déstabilisante pour eux. Si l’Argentine réussit en tant qu’équipe nationale, le sort du football mondial changerait. Ils ont du talent exactement comme le Brésil. ”

Quelle était l’importance de la figure de Lippi en Allemagne?

“Évidemment, tout le monde a dit cela, je ne peux pas oublier l’importance de Lippi. Une équipe nationale avec beaucoup de talent, avec des joueurs monstrueux, mais ce n’était pas l’équipe nationale la plus forte: le Brésil était plus fort. Nous avons gagné parce que nous étions de grands combattants, mais parce qu’il avait dès le premier jour créé une équipe de club, ce qui n’est jamais facile en équipe nationale. Vous vous voyez une fois tous les 30 jours, tout le monde a son humeur. Il a créé un groupe d’amis en deux ans, puis il l’a bien géré aussi au niveau technico-tactique, mais il a créé quelque chose de différent. L’équipe nationale a commencé avec une grande pression, une grande importance pour ce triomphe et pour moi, s’il n’y avait pas eu 60 minutes et les pénalités en finale, je l’aurais goûté avec un goût aigre-doux. J’ai toujours senti sa confiance, même quand il était énervé, même quand j’étais disqualifié. J’ai toujours pensé que s’il y avait eu une opportunité de revenir, j’aurais pu le faire. Peruzzi m’a dit qu’il voulait me renvoyer en finale. Je partais comme un joueur de banc qui a dû faire le sien peu de temps après, c’était donc et reste le souvenir le plus mémorable de ma carrière de footballeur “.

Question d’Adani: un autre entraîneur important est Heinze. En travaillant sur le fait que vous allez découvrir, quels sont les 2-3 premiers événements que vous pensez avoir à votre ordre du jour? Le match avec l’Atletico Tucuman nous l’avons mis dans le budget, nous faisons des rentes depuis le 9 décembre 2018 … (Victoire de River sur Boca en finale des Libertadores, ndlr).

«Gabi Heinze est un entraîneur très intéressant. En Argentine, j’ai eu l’occasion de voir des matchs répétés et j’ai pu le voir. Il avait des joueurs intéressants à Velez, il est parti parler à une DS italienne, vous savez aussi en Europe à quel point il est bon. Je serais heureux si les portes du football européen lui étaient rouvertes. Crespo m’a impressionné à Banfield, une équipe moyenne-petite qui nous a mis en grande difficulté. Je pense que j’aurai besoin d’entendre tout le monde, un millier d’entraîneurs, pour les scruter, je peux apprendre de tout le monde. Il y a un proverbe africain qui dit qu’un enfant debout ne peut pas voir où un vieil homme est assis. Et je suis un enfant. Ceux qui abordent ce métier, s’ils peuvent partir du meilleur de tous et ne pas le faire mal. Et le meilleur est Guardiola: si j’en ai l’occasion, je vais commencer par lui. Ensuite, il y a de bons entraîneurs en Italie, Gattuso, De Zerbi qui me rend fou. Beaucoup, dont je dois apprendre beaucoup. Ce seront des voyages professionnels et amusants. J’irai voir des entraîneurs d’autres sports, je veux contacter Pozzecco pour la relation que vous entretenez avec les joueurs. Je pense que la dynamique est similaire. J’aurai une belle balade à faire. Si je n’apprends rien parce que je suis un âne, au moins je vais m’amuser. Le troisième: qui est de Boca est toujours la fête après le match avec Gimnasia. Mais aussi celui après la demi-finale perdue: debout, yeux brillants et salutations. Je ne veux pas attribuer le titre d’Argentine, mais un tel amour doit seulement être applaudi “.

Pouvez-vous nous parler du maquillage et de la perruque à mélanger au Sud dans le derby?

«Il est né comme une blague, une blague. J’avais ce grand désir d’aller dans une courbe, mais sans être repris comme Oronzo Canà, je voulais passer inaperçu. Au départ, je voulais aller à Florence, mais Roma est venu d’une série de victoires d’affilée et superstitieusement je n’y suis pas allé. C’était le seul moyen de passer inaperçu. Un gars derrière moi m’a reconnu après une seconde et je le remercie de m’avoir permis de profiter du spectacle. ”

Question de Giuseppe De Bellis: vous m’avez dit il y a quelque temps que le jour le plus difficile serait le dernier jour à Trigoria. En était-il vraiment ainsi?

«Je veux clarifier une chose. Ce fut le jour le plus difficile de ma dernière expérience. Cela ne signifie pas qu’il s’est arrêté à Rome, ce n’était pas de quitter Rome, mais de fermer cette porte pour la dernière fois. C’était difficile, je n’y retournerai jamais, car c’est la pièce où j’ai le plus dormi de ma vie, c’est un endroit que je ne reverrai plus jamais. C’était un bon coup, un moment où mes mains tremblaient davantage. ”

Question de Luca Marchegiani: quelle est la principale difficulté à laquelle vous vous attendez pour commencer votre carrière d’entraîneur? J’ai entendu des noms d’entraîneurs que vous pensez voir, tous assez innovants. Comment jugez-vous le niveau de notre football par rapport aux nouvelles propositions d’un point de vue technico-tactique?

«Difficulté que je rencontrerai, je m’en préviens. Je ne sais pas si je peux faire quelques choses: je vais devoir organiser une pré-saison, former un staff, parler aux gens sous un autre angle. Tout le monde doit vous suivre, je partirai peut-être d’un niveau inférieur à ce que j’ai vécu en tant que footballeur et je devrai l’accepter. Difficultés que j’espère surmonter. Quant aux coachs, j’ai mentionné des coachs innovants, mais je dois apprendre beaucoup des autres, plus pragmatiques. Le niveau du football en Italie se dirige vers le spectacle: le sentiment est que même les petites équipes ont commencé à offrir quelque chose d’intéressant. La Barcelone de Guardiola a changé la perception du football, le danger est d’en abuser, d’abuser du dribble et des idées suggestives lorsque l’équipe n’est pas à la hauteur. Je peux mentionner d’autres entraîneurs, comme Fonseca. Je l’ai félicité après le Roma-Shakhtar, il m’a beaucoup impressionné. ”

A qui volons-nous quelque chose que vous avez eu?

«Je ne veux pas donner de réponses paraculaires, mais je dois voler tout le monde, même ceux que j’aime le moins. Il vole également en essayant de ne pas répéter de graves erreurs. Si je pense à qui m’a marqué, je pense à Spalletti, avec Luis Enrique. En tant que chef de groupe, je suis un gars calme, mais une pincée d’attitude envers Capello ne fait jamais de mal. ”

Quel surnom vous pesait le plus? Futur capitaine ou Nino?

«Ce n’est pas de Rome, c’est d’Ostie! Enfant, j’avais ce bol blond, à Rome il n’y a personne qui n’ait pas de surnom, j’étais Nino référé à Nino D’Angelo, jusqu’à ce que je devienne Captain Future ”

Question de Paolo Condò: avez-vous pensé à vos projets techniques? Pouvez-vous raconter le premier jour au camp d’entraînement de Boca?

«Les projets sont tous en attente. Penser à ces choses en ce moment ne semble pas correct. J’ai vraiment envie de faire ce métier, je suis pressé, j’ai envie, mais je me sens entouré d’une aura de tristesse, de difficultés, du monde entier. En pensant au parcours, les équipes me semblent un peu ridicules. Le premier jour, je ne me souviens pas si c’était le premier ou le deuxième, nous avons fait ce petit match. J’étais habitué à la Roma Primavera, qui a tendance à lever un peu le pied. Il y avait ce contraste avec ce taureau de 170 cm pour 100 kg et il m’a renversé, un animal. Il s’est immédiatement arrêté, pensant faire quelque chose de mal, je lui ai dit de continuer comme ça. Pour eux, c’était l’hiver, un champ boueux, le paradis ».

Question de Leonardo Bonucci: vous souvenez-vous quand j’ai retiré votre chaussure? Dites-le!

«C’est long. Nous parlons d’un garçon dont toutes mes connaissances me disent qu’il est haineux. Il y a une perception de Leo qui est totalement fausse. Un professionnel incroyable, je suis désolé que vous pensiez qu’il est odieux. Parfois, c’est sur le terrain, mais c’est le résultat du maillot qu’il porte, cette équipe vous donne ce réglage là et c’est une raison pour laquelle ils gagnent toujours. À l’entraînement, il m’a lancé une chaussure, qu’il a glissée et m’a prise avec la cale. C’était devenu un peu moins une blague, puis après une minute, tout se passa. Il est l’un des gars dont je me souviens avec plus de plaisir, cette table était un brouhaha. De grands moments ensemble ».

Question de Luca Marchegiani: avez-vous un regret dans votre carrière?

«Sans entrer dans les détails: ne pas avoir gagné quelque chose d’important, de larmoyant, avec les Roms. Hier, j’ai vu un spécial sur Di Bartolomei, ou le bouclier de Francesco. C’est un grand regret. Parfois, je suis accusé d’avoir peu d’ambitions, mais j’avais l’ambition d’essayer de gagner là où on ne gagne jamais, dans une équipe moins forte que ses adversaires. Je me sens en paix avec ma conscience, mais il y a du regret. Les choses ne se passent pas toujours comme espéré. Si je regarde ma carrière, j’ai de la chance, si je regarde le babillard, c’est assez vide et je suis désolé ».

Question de Paolo Di Canio: le football anglais? Vous y avez pensé? Quelle équipe auriez-vous vu? Avec Roy Keane ou avec Paul Scholes? Ou avec Gerrard? Ou avec Mourinho, avec Lampard?

«Réponse sèche: depuis que je suis enfant, j’ai toujours beaucoup aimé Manchester United. Tout simplement parce qu’il leur en a parlé, il est juste qu’il n’y soit pas allé. Quant à Boca, c’était vraiment mon souhait. Rétrospectivement, ce fut deux saisons à moi, avec 50-60 matchs dans ce stade, avec ce maillot. »

Message de Gianmarco Pozzecco: «Vous pouvez tirer beaucoup d’idées négatives de ma formation. Venez voir une de mes séances d’entraînement, faites exactement le contraire et vous réussissez (rires, ndlr). Il est juste de dire que les portes sont ouvertes, vous pouvez venir quand vous voulez et nous espérons que tout cela arrivera bientôt, dans une meilleure situation qu’aujourd’hui ».

«Que puis-je dire, cela a un grand effet sur moi. Je suis fan de basket, ça a toujours été une sorte de référence, j’ai toujours aimé le voir. En tant qu’entraîneur, il fait de grandes choses, je n’ai pas à voir comment il explique le pick’n’roll, mais comment il interagit avec les joueurs. Ce sera un beau voyage, je ne m’ennuierai certainement pas avec lui ».

Que va nous laisser un tel moment? Comment recommencer?

«Je pense que nous retirerons des choses positives de cet instant si nous ramons dans la même partie en ce moment. C’est maintenant qu’il faut se sentir sur le même bateau, entre le nord et le sud il y a une énorme différence. Je pense que ces gens peuvent se rétablir, l’une des choses les plus intelligentes, a déclaré Balotelli, devant les politiciens et les médecins: il a dit qu’il avait une mère d’un certain âge et qu’il ne voulait attaquer aucune maladie. C’est en faisant des choses normales que nous en sortirons, puis il y a des scientifiques et des politiciens qui doivent faire face à des choses plus importantes. Nous sommes une population qui a toujours montré qu’elle avait la peau dure. ”