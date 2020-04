“J’espère que cela nous rend plus humains.”

David Villa, ancien footballeur du Barça et de Valence, entre autres équipes, champion du monde avec l’Espagne en 2010, a offert une interview à “ El Desmarque ” dans laquelle il explique comment il vit dans l’isolement, ce qui se passe avec sa famille dans le maison qu’il a à Madrid. L’asturien parle de la crise provoquée par le coronavirus, mais aussi du football et de l’avenir. Un peu de tout.

“Je le vis de la meilleure façon possible. Essayer d’être réaliste avec la situation et chercher des moments de divertissement dans la journée pour ne pas trop réfléchir”, suppose l’ancien attaquant, champion des Champions en tant que Blaugrana en 2011. Villa explique que “le matin j’aide les enfants à faire les cours en ligne à l’école. Ensuite je m’entraîne pour rester bien physiquement. Ensuite je passe du temps avec la famille, je lis, je vérifie les réseaux sociaux et c’est ce que je fais pendant la journée. L’après-midi, je me consacre à passer des appels pour contrôler les académies que j’ai partout dans le monde et qu’en raison du changement d’heure, je ne peux pas leur parler à d’autres moments. “

L’asturien, interrogé par les «défis» que ses coéquipiers ont contribué à populariser, commente qu’il ne les aime pas trop: «Eh bien, je n’ai pratiquement rien fait. Je suis plus concentré sur l’aide à nos académies d’autres façons, avec des appels aux enfants, en faisant de l’exercice à répéter à la maison, mais je n’ai pas fait de défis virauxou “. Et c’est que, bien qu’il essaie de maintenir l’activité dans ses académies, il reconnaît que” maintenant le football en est le moindre. Nous devons penser à d’autres choses, à la résolution de problèmes plus importants. “

Ce qu’il n’ose pas prédire, c’est que la société va changer après la crise sanitaire: “Je ne sais pas. Ce que j’espère, c’est que nous apprenons tous quelque chose. J’espère que de cette situation défavorable nous obtiendrons quelque chose de positif, peu importe. J’espère que chacun, dans la mesure de nos possibilités, lorsque cela se terminera, cela nous aidera à nous améliorer en tant que personnes, en tant qu’êtres humains, en tant que monde.. Je ne pourrais pas vous dire quoi mais j’espère que nous irons mieux après ça “

ANALYSE DE VOS ANCIENNES ÉQUIPES

Malgré tout, Villa commence à commenter le moment où les clubs dans lesquels il évoluait avant la pandémie passaient: “Eh bien, c’est loin, mais je les suit plus ou moins tous et plus ou moins ils se portent bien. Le Barça a récupéré le leadership le dernier jour, l’Atlético avec cette bonne victoire à Liverpool en Ligue des champions a souri, à Valence, essayant de regagner les positions de leader après une chute en Ligue des champions, le Real Saragosse est dans un grand moment, dans des positions de promotion directe et Sporting de Gijón, parce que les derniers matchs se sont également bien déroulés et retrouvent la forme dans le tableau. Tellement bien, bien en général. Je suis très content pour tous “, conclut-il.