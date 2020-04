“J’espère que le football reviendra en juillet ou août”

C’est la grande question du million. Y aura-t-il encore du football cette saison? Comment? Quand? Personne ne le sait. Jaume Roures, président de Mediapro non plus. S’adressant à “Catalunya Ràdio”, Roures a assuré qu’il espère que le football pourra revenir “en juillet ou août”, car sinon, la situation des équipes espagnoles serait vraiment économiquement réduite.

“En l’absence de connaissances, nous devons travailler pour qu’il revienne en juillet et août. Il semble maintenant qu’il est hâtif de partir. J’espère que ce sera en juillet ou août. Le football espagnol perdrait entre 600 et 700 millions d’euros s’il ne reprend pas la concurrence “, at-il expliqué. Il sait qu’à court terme, il est très difficile pour tout de revenir à la normale, et c’est pourquoi il y aurait d’abord une pré-saison pour que les équipes rechargent leurs batteries.

Concernant le calendrier qui resterait, le président de Mediapro a plaidé deux fois les jours fériés et, bien sûr, sans public: “Oui, vous pouvez jouer les onze matches restants, mais sans public. Vous ne pouvez pas jouer en moins de 72 heures, mais vous pouvez jouer à des jeux tous les jours de la semaine dans deux fuseaux horaires différents. ”

Un autre aspect important est de savoir comment cette crise économique affectera le prochain marché des transferts. Jaume Roures est très clair: “La situation économique obligera les managers à ne pas faire le non-sens qu’ils faisaient jusqu’à présent. C’est fini. Dans les dédicaces, l’effet sera immédiat.”