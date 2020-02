“J’espère que nous pourrons transmettre que nous sommes vivants”

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a montré son désir que son équipe puisse “transmettre au championnat” qui est “vivant”, lors du match de ce samedi face à Grenade dans le Metropolitan Wanda, dans lequel il récupérera Koke Resurrection, Dont il a souligné qu’il est un footballeur qui “voit beaucoup plus que les autres”.

“Nous nous concentrons sur l’amélioration, sortir de cette dynamique qui n’est pas bonne et j’espère que les gens pourront être demain comme ils l’ont toujours fait et nous pouvons transmettre au championnat que nous sommes vivants”, a proclamé le technicien de conférence de presse sur la scène du duel. .

“Nous avons tout d’ici à la fin de la Ligue, où nous avons un défi et une responsabilité importante pour y arriver. Nous allons concourir pendant que le championnat marque, avec des équipes qui sont très bonnes. Nous n’allons pas au-delà du match to match. Nous y avons toujours cru, nous y croyons et demain je ne peux pas imaginer autre chose qu’un stade comprenant la situation de l’équipe et l’équipe comprenant la situation du championnat “, a-t-il poursuivi.

Simeone récupère Koke Resurrection: “Il revient. Nous verrons s’il doit recommencer depuis le début ou entrer dans le match.” Parler de Koke, c’est parler d’un footballeur qui a commencé depuis le premier jour de mon arrivée ici, qui avait 21 ans et était sur le point d’aller à Malaga. Depuis lors, il a partagé tout notre processus. “

“Un joueur très important, tactiquement et techniquement différent. Il voit beaucoup plus que les autres. Et, quand il est sur le terrain, l’équipe a plus de possibilités de créer des situations de jeu qui nous permettent d’approcher le but”, a expliqué l’entraîneur, qui réinventera son en avant par les victimes de Diego Costa, Álvaro Morata et Joao Félix.

Là, ils pointent Víctor Machín, «Vitolo» et Ángel Correa, avec l’alternative d’Ivan Saponjic. Il s’agit du nième couple d’attaque cette saison. “Les entraîneurs sont là pour essayer d’avoir des solutions et je suis dans un endroit où je dois les trouver; cette année, le passé et tout ce que j’ai été à l’Atlético de Madrid”, a-t-il déclaré.

Diego Costa s’entraîne déjà avec le groupe, après son opération le 21 novembre d’une hernie discale cervicale, mais il n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. “Cette semaine, il a rejoint. Il est impatient, très excité et les médecins seront libérés lorsqu’ils comprendront qu’il a droit.” Pour tout le monde, c’est toujours une illusion et un enthousiasme d’avoir Diego Costa proche, car c’est important pour le groupe et quand il s’agit de lui, nous aurons un joueur qui nous a toujours beaucoup donné “, a-t-il déclaré.

Dans les onze, la continuité de Marcos Llorente est prévue. “Cela m’invite que l’équipe monte plus haut pour jouer quand n’importe quel joueur joue, alors cela peut être fait ou non, car il y a aussi un rival qui joue.” Marcos a beaucoup de vitalité, beaucoup de force et son accélération dans le transfert du ballon est une de ses vertus et permet à l’équipe de progresser des mètres sur le terrain. Nous voyons comment construire le médium pour demain, mais nous avons besoin de l’énergie de lui et de tous ceux qui participeront demain “, a-t-il expliqué.

En face sera Grenade. “Gagner est toujours positif pour nourrir l’ego, la fierté et la dynamique de la compétition. Grenade est dans cette situation très positive pour eux. Ils méritent ce moment qu’ils vivent. Ils ont très bien travaillé depuis le début de la saison, ils ont a reculé en décembre, mais ils ont récupéré des points importants en Ligue, ils font du bon football et si vous n’atteignez pas la demi-finale de la Copa del Rey “, a-t-il déclaré.