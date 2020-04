“J’espère revenir à la Juventus”

Un été intense avec Milan et Juventus qui se sont disputés et ont atterri chez la vieille dame, où Marko Pjaca il espérait pouvoir exploser en permanence. Quelques éclairs, un objectif très important à Porto, mais la blessure qui l’a interrompu ces derniers mois et qui a en fait relégué le jeune outsider croate aux marges de l’équipe noire et blanche.

Alors que ce soit le désir personnel de vouloir récupérer

l’essence entre les jambes et aussi l’espoir de la Juventus de le récupérer entre

quelques saisons ont conduit au prêt de deux ans avec le droit de racheter leAnderlecht.

Il y a quelques semaines, le renouvellement avec la Juventus, qui semble

croire fermement au garçon né en 1995. Seule la vieille dame est

L’agent de joueurs Marko est de retour pour parler Natetilic, exposant, aux microphones de TuttoJuve, la volonté de son client de pouvoir revenir prochainement

à la Juventus.

J’espère jouer en noir et blanc

Moment d’arrêt, causé par un coronavirus, très délétère

aussi pour Marko Pjaca qui avait aussi trouvé le but avec le maillot belge et

il voyait enfin la lumière au fond d’un tunnel sombre.

Repos forcé, donc, dans lequel la scène a emmené son agent en diffusant ces déclarations aux microphones de Tutto Juve: «Marko a encore une autre année de prêt avec Anderlecht, pour continuer la relation il doit y avoir un accord commun des deux côtés. Nous avons une clause qui cela lui permet également d’avoir son mot à dire. En outre, l’avis de la Juventus doit être pris en considération. “

La volonté du joueur est donc claire: Anderlecht représente le présent, mais pas l’avenir. Dans un avenir proche, le joueur espère voir le maillot noir et blanc, peut-être en aidant à gagner beaucoup plus de trophées à la Juventus.