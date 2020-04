“J’espère une reprise dans peu de temps, mais le sport n’est pas seulement de la Serie A”

“Football tu as tort”, l’interview donnée par Giovanni pourrait se résumer avec cette expression Malago à Il Corriere dello Sport. Selon le président du CONI, la Football Association, la Ligue, les Associés, les entraîneurs, la Fifa et l’Uefa, auraient dû essayer de trouver un accord dès le premier instant et produire un document partagé.

Sans soulever de controverses inutiles et inappropriées étant donné l’urgence du coronavirus vécue par notre pays (et au-delà). Malagò a ensuite abordé d’autres points intéressants tels que celui relatif au retour des championnats. Voici ses mots.

Malagò: “Dommages à de nombreuses réalités, pas seulement au football”

À propos du retour des activités, Malagò a déclaré:

«J’espère que le gouvernement autorisera la reprise des activités compétitives dès que possible à partir de la formation. Soyez prudent, cependant, lorsque je parle de reprendre l’entraînement, je veux dire qu’il est ouvert à la fois à l’athlète individuel et à l’équipe, à condition que le sport de référence le permette. “

Le discours de clôture de l’entretien, dans lequel le président du CONI a souligné:

«Le sport ne peut pas exister et ce n’est pas seulement le football de Serie A. Il y a des centaines de milliers de personnes qui le pratiquent dans les clubs. En Italie, ils sont 130 000 et ils ont tous des problèmes économiques importants dus à la pandémie. Les dégâts que subiront ces 130 000 réalités sont considérablement plus importants que ceux du football “.

Nous saurons bientôt quelles décisions seront prises après ses paroles.