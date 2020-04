Jesse Lingard à Arsenal: démystifier les rumeurs de transfert

Les rapports suggérant qu’Arsenal visent Jesse Lingard de Manchester United sont loin de la marque.

Le Sun a lancé la rumeur, publiant un article dans lequel ils incluaient la citation «Arsenal» n’exclurait pas «le transfert de Jesse Lingard», citant The Athletic comme source.

“En ce qui concerne les adversaires de United en Premier League qui pourraient être prêts à conclure un accord pour le joueur né à Warrington, Arsenal est décrit comme le mieux placé”, ajoute le rapport.

D’autres points de vente ont ensuite sauté dans le train, Metro et The Express attisant davantage les flammes.

“Arsenal veut signer la star de Manchester United Jesse Lingard” L’article Express commence.

«Lingard est considéré comme excédentaire par rapport aux besoins à Old Trafford et serait autorisé à partir à la fin de la saison.»

“Arsenal a manifesté un intérêt pour le joueur de 27 ans alors qu’Arteta cherche à imprimer sa marque sur l’équipe.”

“Un déménagement aux Emirats n’a rien d’appétent pour l’international anglais, qui a un an pour son contrat de 110 000 £ par semaine.” (C’était l’orthographe de The Express).

Le titre du Metro était “Jesse Lingard désespéré de rester à Manchester United malgré l’intérêt d’Arsenal”.

Ils prétendent ensuite que “la star de Manchester United, Jesse Lingard, n’a pas l’intention de rejoindre Arsenal et se concentre sur la relance de sa carrière à Old Trafford, ont déclaré des sources à Metro.co.uk.”

Le fait est que l’histoire de Lingard à Arsenal est un excellent exemple de la façon dont les fausses rumeurs de football commencent.

Comme rapporté ici il y a deux jours, l’article publié dans The Athletic dont The Sun prétend que sa source était une analyse du style de jeu de Lingard et quels clubs de Premier League ce style conviendrait s’il bougeait. Rien n’indique qu’Arsenal ait manifesté un quelconque intérêt pour le joueur.

Lingard, quant à lui, a fait sa part pour la charité, en jouant le rappeur Aitch et l’acteur Michael Dapaah dans un tournoi NHS Charity FIFA.

